· Παναθηναϊκός

Ζέλικο Ομπράντοβιτς 14 χρόνια μετά… (Photos)

Ο κορυφαίος κόουτς έδωσε εντολές σε αγώνα – έστω και φιλικό – μετά από 5.207 μέρες. 

Ζέλικο Ομπράντοβιτς 14 χρόνια μετά… (Photos)
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Το φιλικό με το Μαρούσι, ήταν ένα αγωνιστικό… ξεμούδιασμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Με την ατυχία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έπαθε θλάση στη διάρκεια του ματς. Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, όμως, έγινε κάτι σημαντικότερο.

Μετά από 14 χρόνια, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για αγώνα. Έστω και φιλικό. Πέρασαν 5.207 μέρες από τότε που κοούτσαρε το «τριφύλλι» για τελευταία φορά. Μέχρι την επόμενη όμως αποδείχθηκε.

Η δεύτερη θητεία του είναι στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, ο δρόμος είναι μεγάλος, όμως η ελπίδα και η φιλοδοξία για επιτυχίες, βρίσκονται στα ύψη!

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