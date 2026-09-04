Τεντόγλου: «Ασημένιος» στο Diamond League των Βρυξελλών

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, καθώς έχασε την πρωτιά από τον Γκέιλ στο τελευταίο άλμα.

Τεντόγλου: «Ασημένιος» στο Diamond League των Βρυξελλών
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Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις τέσσερις προσπάθειες για να βρεθεί στην κορυφή του τελικού του Diamond League.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με 8,07μ., συνέχισε στα 8,12μ. και στην τρίτη του προσπάθεια έφτασε στα 8,31μ., ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση. Στο τέταρτο άλμα του, μάλιστα, προσγειώθηκε στα 8,40μ., επίδοση που έμοιαζε αρκετή για να του χαρίσει το πολυπόθητο διαμάντι.

Ωστόσο, ο τελικός στις Βρυξέλλες έκρυβε ένα συγκλονιστικό φινάλε. Ο Τατζέι Γκέιλ κράτησε την καλύτερη προσπάθειά του για το τέλος και στο έκτο άλμα του «πέταξε» στα 8,46μ., περνώντας στην κορυφή και αφήνοντας τον Τεντόγλου στη δεύτερη θέση για μόλις έξι εκατοστά.

Το τελευταίο άλμα του Τεντόγλου ήταν άκυρο, με αποτέλεσμα ο Τζαμαϊκανός να πανηγυρίσει τη μεγάλη νίκη και να κατακτήσει το Diamond Trophy. Για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, η δεύτερη θέση ήρθε μετά από ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, σε έναν τελικό που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία προσπάθεια.

Οι συνθήκες στις Βρυξέλλες δεν ήταν ιδανικές, καθώς το βρεγμένο τερέν δυσκόλεψε τις προσπάθειες των αθλητών. Παρ' όλα αυτά, ο Τεντόγλου κατάφερε να φτάσει στα 8,40μ. και να δείξει για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Όλα τα άλματα του Τεντόγλου στις Βρυξέλλες:

Πρώτο άλμα στα 8,07μ:

Δεύτερο άλμα στα 8,12μ:

Τρίτο άλμα στα 8,31μ:

Τέταρτο άλμα στα 8,40μ:

Έκτο άλμα:

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