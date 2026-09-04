Μπέιλι: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά, ας γράψουμε μαζί το επόμενο»

Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε τις κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι ο Ολυμπιακός, με τον Λίον Μπέιλι να αποτελεί την τελευταία χρονικά, ενισχύοντας σημαντικά την μεσοεπιθετική γραμμή των «ερυθρόλευκων».

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στο όνειρο που είχε από παιδί.

Αναλυτικά οι πρώτες κουβέντες του Μπέιλι:

«Γεννήθηκα στην Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που με ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, σε μερικά από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές, ενώ αντιμετώπισα και δυσκολίες.

Όμως μέσα σε όλα αυτά δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ. Τώρα ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ο Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο».