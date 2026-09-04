Crete IBT: Χωρίς Βεζένκοφ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός

Με αρκετές απουσίες θα δώσει το πρώτο του επίσημο φιλικό παιχνίδι στο τουρνουά Crete IBT ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό δεν θα αγωνιστούν στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (04/09, 21:00) οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ζαν Μοντέρο για λόγους ξεκούρασης, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει κάποιες μικροενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα και έτσι αποφασίστηκε να προφυλαχθεί στην αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.

Η 13αδα του Γιώργου Μπαρτζώκα: Γουόρντ, Μπουρνελές, Πλώτας, Πάπας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ

Αυτή την ώρα διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα, με τον νικητή να προκρίνεται στον τελικό της Κυριακής (06/09).