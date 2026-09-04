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Ανανέωσε με τη Γουλβς μέχρι το 2028 ο Ζοσέ Σα

Κάτοικος Γουλβερχάμπτον για ακόμη δύο χρόνια θα παραμείνει ο Ζοσέ Σα, με τη Γουλβς να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα.

Ανανέωσε με τη Γουλβς μέχρι το 2028 ο Ζοσέ Σα
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Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ζοσέ Σα ανακοίνωσε η Γουλβς, με τον Πορτογάλο γκολκίπερ να παραμένει στην αγγλική ομάδα μέχρι το 2028.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα ενισχύσει τις προσπάθειες των «λύκων» στην Championship, με στόχο την άμεση επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια της Premier League.

Ο Σα αποτελεί σταθερά για τη Γουλβς τα τελευταία χρόνια, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής 174 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 41 clean sheets.

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