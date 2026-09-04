Τρινκιέρι: «Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στο να ενσωματώσουμε τους Οσμάν, Καλάθη και Μπαζίνα»

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την αποστολή του Δικεφάλου να έχει ταξιδέψει στην Ιταλία, όπου θα πραγματοποιήσει τρεις δυνατές φιλικές αναμετρήσεις.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το συγκεκριμένο κομμάτι της προετοιμασίας, καθώς η επιστροφή των διεθνών του επιτρέπει πλέον να δουλέψει με σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ.

Ο Ιταλός προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση των Τσέντι Οσμάν, Νικ Καλάθη και Νάσου Μπαζίνα. Οι τρεις παίκτες δεν είχαν προλάβει μέχρι τώρα να προπονηθούν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, γεγονός που καθιστά τα παιχνίδια στην Ιταλία σημαντικά και για την αγωνιστική τους προσαρμογή.

Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

«Με μεγάλη χαρά πηγαίνουμε να αγωνιστούμε στο τουρνουά του Ούντινε. Είναι μία κομβική στιγμή της προετοιμασίας μας, γιατί μόλις επέστρεψαν οι διεθνείς και πλέον βρισκόμαστε στο γήπεδο με σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ.

Πηγαίνουμε στο Ούντινε για να παίξουμε απέναντι σε τρεις εξαιρετικές ομάδες. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συναντήσω τον πολύ καλό μου φίλο, Αντριάνο Βερτεμάτι, τον προπονητή της Ούντινε, η οποία θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά.

Περιμένουμε να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν βάζεις μαζί ολόκληρη την ομάδα, συνήθως το τρένο που είχε αρχίσει να αποκτά ταχύτητα επιβραδύνει λίγο. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στο να ενσωματώσουμε τον Οσμάν, τον Καλάθη και τον Μπαζίνα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη πατήσει στο παρκέ μαζί μας.

Και προσωπικά λατρεύω το Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια, οπότε θα νιώσω σαν στο σπίτι μου. Τα λέμε σύντομα».