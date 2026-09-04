· Αστέρας Τρίπολης · Λεβαδειακός

«Βόμβα» στο Κύπελλο Ελλάδας: Δικαιώθηκε ο Αστέρας AKTOR - Εκτός League Phase ο Λεβαδειακός!

Οι Αρκάδες δικαιώθηκαν στην έφεσή τους κι έτσι θα πάρουν τη θέση των Βοιωτών.

«Βόμβα» στο Κύπελλο Ελλάδας: Δικαιώθηκε ο Αστέρας AKTOR - Εκτός League Phase ο Λεβαδειακός!
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Ανατροπή στην υπόθεση του Αστέρα AKTOR, με τους Αρκάδες να δικαιώνονται σε δεύτερο βαθμό και να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την προσφυγή της ομάδας της Τρίπολης, κρίνοντας αντικανονική τη συμμετοχή του Μόουζες Ντέιβις Κομπνάν στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για τον Γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ως εκ τούτου, ο Αστέρας παίρνει πλέον το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία είχε απορρίψει την ένσταση των Αρκάδων για τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή των Βοιωτών

Η ανακοίνωση

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:

Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».

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