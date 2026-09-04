· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναβολή στο φιλικό με το Περιστέρι

Δε θα διεξαχθεί η αναμέτρηση προετοιμασίας μετά από επιθυμία των «πράσινων», καθώς μετά και τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου δεν θα ήταν διαθέσιμοι συνολικά 10 παίκτες. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναβολή στο φιλικό με το Περιστέρι
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Τα φιλικά προετοιμασίας προσφέρονται για συμπεράσματα στους προπονητές και «ξεσκούριασμα» των παικτών από τη ρουτίνα των σκληρών προπονήσεων. Για τον Παναθηναϊκό AKTOR, αυτό δεν μπορεί πλέον να είναι εφικτό. Για τις προσεχείς μέρες τουλάχιστον.

Έτσι, το «τριφύλλι» ζήτησε αναβολή του αγώνα με το Περιστέρι που ήταν προγραμματισμένο για αύριο, Σάββατο (5/9). Όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΚΑΕ, οι «πράσινοι» απολογήθηκαν αλλά δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς.

Κόντρα στο Μαρούσι, λόγω τραυματισμών και διεθνών, η ομάδα ήταν -9 παίκτες. Με τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλο έφτασε τους -10 και κατά συνέπεια η διεξαγωγή φιλικού υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είχε νόημα.

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