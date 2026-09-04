ΑΕΚ: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη ΛΑΣΚ

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League έχει ξεκινήσει, με τα εισιτήρια για το παιχνίδι απέναντι στη ΛΑΣΚ να βρίσκονται πλέον στη διάθεση όλων των φίλων της ομάδας.

Η ανταπόκριση των κατόχων διαρκείας στη διάθεση του League Phase Pass ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Περισσότερο από το 90% επέλεξε να «κλειδώσει» τη θέση του για τα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κόσμου για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε στην έναρξη της πώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για το παιχνίδι με την αυστριακή ομάδα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους φίλους της να βρεθούν στις εξέδρες της ALLWYN Arena.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 1ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League με αντίπαλο τη LASK, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 19:45 στην ΑΕΚ Arena.

Υπενθυμίζεται ότι:

* Tα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

* Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr

* Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλείσει θέση στο Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr

Τονίζουμε πως η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπενθυμίζει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους τις ημέρες των αγώνων, εξασφάλισε έναν επιπλέον χώρο στάθμευσης στο Ιωνικό Κέντρο, στη Νέα Ιωνία.

Συγκεκριμένα, για τον αγώνα ΑΕΚ-LASK, το κόστος στάθμευσης θα είναι 30 ευρώ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης ΕΔΩ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΥΡΑ