· Ολυμπιακός

Πήρε θέση για το θέμα Ουόκαπ ο Φουρνιέ: «Μην υποτιμάμε τη συνεισφορά του στην ομάδα»

Ο Εβάν Φουρνιέ τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του Τόμας Ουόκαπ, απαντώντας σε υποτιμητικό σχόλιο οπαδού του Ολυμπιακού στο «X».

Γιάννης Χονδρός

Πήρε θέση για το θέμα Ουόκαπ ο Φουρνιέ: «Μην υποτιμάμε τη συνεισφορά του στην ομάδα»
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Θέση υπέρ του Τόμας Ουόκαπ πήρε δημόσια ο Εβάν Φουρνιέ, απαντώντας σε οπαδό του Ολυμπιακού στο «X» που σχολίασε με προσβλητικό τρόπο τον Τεξανό γκαρντ, ζητώντας σεβασμό στην προσφορά του.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ προστάτευσε τον συμπαίκτη του, τονίζοντας πως κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει τη συνεισφορά που έχει στον σύλλογο του Πειραιά ο Ουόκαπ τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το σχόλιο του οπαδού: «Και ο Τόμας Γουόκαπ που παραπονέθηκε δημόσια; Σαν κάποιες γυναίκες που μιλάνε στις φίλες τους, άσχημα για τους άνδρες τους».

Η απάντηση του Φουρνιέ: «Δεν χρειάζεται να μιλάμε έτσι για τον Τόμας δημόσια φίλε μου. Μπορείς να είσαι θυμωμένος/απογοητευμένος, αλλά ας μην είμαστε αγενείς ή να μην υποτιμάμε τη συνεισφορά του στην ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια».

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