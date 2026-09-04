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Ο Ερασιτέχνης Άρης συγκρότησε επιτροπή για τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου

O ΑΣ Άρης γνωστοποίησε τη συγκρότηση επιτροπής με σκοπό τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον σύλλογο

Ο Ερασιτέχνης Άρης συγκρότησε επιτροπή για τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου
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Σημαντική εξέλιξη για τον Άρη, καθώς ο ΑΣ Άρης ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον σύλλογο.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας για την υλοποίηση ενός μεγάλου στόχου, που αφορά τη δημιουργία νέας ποδοσφαιρικής έδρας για τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Ερασιτέχνης Άρης προχώρησε στη συγκρότηση της επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει τα επόμενα βήματα και να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο πλάνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ προέβη στη συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου στο οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στο παραλιακό τμήμα επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο ανήκει στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Στόχος της Επιτροπής είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης, που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021 για τη κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μέλη της επιτροπής ειναι οι (αλφαβητικά):1. Ρενάτα Δούμα, Αρχιτέκτονας- Πολεοδόμος, Δ/νων σύμβουλος Δίκτυο Α.Ε.2. ⁠Γρηγορης Ζαρωτιάδης, Καθηγητής Οικονομικών, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ3. Αθανάσιος Κουιμτζής, Επιχειρηματίας, μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ4. Θέμης Τσούφης, Επιχειρηματίας, μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ, μέλος του ARIS Alliance5. Θάνος Χαριστός, Δικηγόρος, εταίρος Δικ. Εταιρείας Nexus, μέλος του ARIS Alliance».

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