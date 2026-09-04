· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Champions League

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο πόλο. 

Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Champions League
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Οι πράσινοι κληρώθηκαν στον 3ο προκριματικό όμιλο που θα διεξαχθεί στο Σπλιτ, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική Γιαντράν, αλλά και την ουγγρική Χόνβεντ για μια θέση στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου (21:00 ώρα Ελλάδας)

Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου (21:00 ώρα Ελλάδας)

Παναθηναϊκός – Χόνβεντ

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