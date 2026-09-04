Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Champions League

Οι πράσινοι κληρώθηκαν στον 3ο προκριματικό όμιλο που θα διεξαχθεί στο Σπλιτ, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική Γιαντράν, αλλά και την ουγγρική Χόνβεντ για μια θέση στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου (21:00 ώρα Ελλάδας)

Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου (21:00 ώρα Ελλάδας)

Παναθηναϊκός – Χόνβεντ