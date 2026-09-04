«Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της Θύρας 4»

Το κλίμα στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι τεταμένο με τον Αλέσιο Λίσι να προσπαθεί να διατηρήσει τους παίκτες του απολύτως συγκεντρωμένους στο αγωνιστικό κομμάτι, εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.

Την ίδια στιγμή όμως η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ειδικά από την πρόσφατη ανακοίνωση της Θύρας 4 και μετά είναι… βαριά.

Μάλιστα όπως έλεγχαν χαρακτηριστικά άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το τι συμβαίνει στην «οικογένεια» του ΠΑΟΚ ήταν θέμα χρόνου να έρθει και η ανακοίνωση μελών της Θύρας 4, προσθέτοντας ακόμη μία εστία έντασης στο εσωτερικό της ομάδας. Τονίζοντας ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πέρσι είχαν βγάλει ανακοίνωσε υπέρ του Τέλη Μυστακίδη και είναι οι ίδιοι που κάνουν μυστικές συναντήσεις στο hotel September με το μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Βαγγέλη Τσακμακα και παίζουν τα γνωστά τους επιχειρηματικά - πολιτικά παιχνίδια.

Στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ έχουν μπει και οι δεκάδες fake λογαριασμοί του διαδικτύου που έχουν εμφανιστεί το ίδιο διάστημα με την εμφάνιση του Τέλη Μυστακίδη και δείχνουν να έχουν έναν και μόνο στόχο. Την αποδόμηση του Ιβάν Σαββίδη.

Την ώρα που ο Αλέσιο Λίσι προσπαθεί να «χτίσει» την ομάδα που έχει οραματιστεί στη διοίκηση της ομάδας προσπαθούν να αντικρούσουν τις τεχνητές αναμπουμπούλες. Με το έργο αυτό να είναι ακόμα πιο δύσκολο από τη στιγμή που η ΠΑΕ φέρεται να έχει μπει στο στόχαστρο με συνθήματα και αντιδράσεις που ήρθαν να προστεθούν σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα. Και σε τέτοιες αναμπουμπούλες όλοι γνωρίζουν ποιος χαίρεται.