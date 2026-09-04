· Άντερλεχτ

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ ο Κουτσουπιάς

Επίσημα... κάτοικος Βελγίου ο 25χρονος μέσος.

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ ο Κουτσουπιάς
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Σημαντικό βήμα στην καριέρα του Ηλία Κουτσουπιά, ο οποίος αφήνει την Ιταλία και μετακομίζει στο Βέλγιο για λογαριασμό της Άντερλεχτ.

Ο 25χρονος Έλληνας μέσος, που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του ΟΦΗ, αποτελεί και επίσημα πλέον παίκτη του ιστορικού βελγικού συλλόγου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτησή του το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09).

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής, πάντως, χρειάστηκε να περάσει από αρκετά στάδια. Όπως είχε γίνει γνωστό μία ημέρα νωρίτερα, ο Κουτσουπιάς είχε ήδη συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο, ενώ Άντερλεχτ και Φροζινόνε είχαν καταλήξει στους βασικούς όρους της συμφωνίας. Το μόνο που απέμενε ήταν να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος στο ρόστερ των Βέλγων, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία.

Η λύση βρέθηκε με την αποχώρηση του Μπασίλε Βρόνινκς, ο οποίος παραχωρήθηκε στην Κορτράικ. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε θέση στο ρόστερ της Άντερλεχτ και κατέστη δυνατή η εγγραφή του Κουτσουπιά στο εγχώριο πρωτάθλημα.

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