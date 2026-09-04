Παναγιώτης Μπινιάρης: Το «διαμάντι» του Παναθηναϊκού που... συστήθηκε στο ΟΑΚΑ

Ο Παναγιώτης Μπινιάρης έκανε απέναντι στη Νίκη Βόλου το πρώτο επίσημο βήμα του με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού και το μικρό δείγμα ήταν αρκετό για να φανεί πως πρόκειται για ένα παιδί που αξίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο. Οι αριθμοί της περσινής Κ17, η θέση του στο γήπεδο και τα πρώτα στοιχεία που έβγαλε στο ΟΑΚΑ.

Μπορεί η νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Νίκη Βόλου να ήρθε με το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα και να ήταν το μοναδικό ζητούμενο σε μία βραδιά όπου οι «πράσινοι» είχαν το μυαλό τους και στο επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όμως το παιχνίδι είχε και ένα ξεχωριστό κέρδος για το μέλλον.

Στο 76ο λεπτό ο Τζέικομπ Νίστρουπ έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον Τάκη Μπινιάρη, αντικαθιστώντας τον Σωτήρη Κοντούρη. Για τον 17χρονο χαφ δεν ήταν απλώς μία αλλαγή σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου. Ήταν το επίσημο ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού και το πρώτο του δείγμα ήταν θετικό.

Ο Μπινιάρης δεν προσπάθησε να κάνει περισσότερα από όσα απαιτούσε η στιγμή. Μπήκε στο παιχνίδι, πήρε θέσεις στον άξονα, ζήτησε την μπάλα και έπαιξε με την απλότητα που χρειάζεται ένας νεαρός ποδοσφαιριστής όταν κάνει τα πρώτα του βήματα στο υψηλότερο επίπεδο.

Οι αναφορές από την εικόνα του αγώνα στάθηκαν στις καλές επαφές του με την μπάλα, στις σωστές μεταβιβάσεις και στην ένταση που έβγαλε στο αμυντικό κομμάτι, όπου κατάφερε να βάλει το κορμί του και να κερδίσει μπάλες.

Δεν είναι ένα παιδί που εμφανίστηκε από το πουθενά

Για να καταλάβει κανείς γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχει τόσο ψηλά, χρειάζεται να γυρίσει λίγο πίσω.

Ο Μπινιάρης βρίσκεται στην ακαδημία του «τριφυλλιού» από το 2019 και έχει περάσει όλη τη διαδικασία εξέλιξης μέσα από τα τμήματα υποδομής. Είναι γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2009 και αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος, με βασική θέση το «6», ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως «8» αλλά και ως κεντρικός αμυντικός.

Η περσινή σεζόν ήταν εκείνη που τον έβαλε για τα καλά στον χάρτη. Με την Κ17 του Παναθηναϊκού αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τα νούμερά του αποτυπώνουν τη συμμετοχή του στην πορεία: 24 εμφανίσεις, 3 γκολ και 3 ασίστ.

Δεν είναι εντυπωσιακοί αριθμοί με την έννοια ενός επιθετικού που σκοράρει ασταμάτητα. Για έναν χαφ, όμως, έχουν διαφορετική αξία, ειδικά όταν συνοδεύονται από σταθερή παρουσία σε μία ομάδα που έφτασε στην κορυφή.

Το «6» που μπορεί να παίξει και αλλού

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία στην περίπτωση του Μπινιάρη είναι η αγωνιστική του ευελιξία.

Η φυσική του θέση είναι στον άξονα, κυρίως ως αμυντικός μέσος. Εκεί έχει μάθει να διαβάζει το παιχνίδι, να λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης και να προσφέρει ισορροπία στην ομάδα.

Παράλληλα, όμως, έχει αγωνιστεί και ως «8», ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και στο κέντρο της άμυνας. Αυτό σημαίνει ότι από μικρή ηλικία έχει πάρει διαφορετικές αγωνιστικές παραστάσεις και δεν περιορίζεται σε έναν και μόνο ρόλο.

Στη Νίκη Βόλου, άλλωστε, το πρώτο του επίσημο δείγμα ήρθε στη θέση που γνωρίζει καλύτερα: στον άξονα.

Και εκεί φάνηκε ένα από τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Δεν χρειάστηκε να βγει μπροστά για να γίνει αισθητός. Η παρουσία του ήρθε περισσότερο μέσα από τις επαφές, την κυκλοφορία και τη δουλειά χωρίς την μπάλα.

Το σημαντικότερο νούμερο είναι το «1»

Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη δείξει την εμπιστοσύνη του στον νεαρό χαφ πριν από το ντεμπούτο του.

Τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ήταν μόλις 16 ετών, ο Μπινιάρης υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με τους «πράσινους», διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η κίνηση αυτή είχε ξεκάθαρο μήνυμα: ο Παναθηναϊκός δεν τον έβλεπε απλώς ως ένα παιδί της ακαδημίας, αλλά ως έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο άξιζε να επενδύσει για τα επόμενα χρόνια.

Τώρα ήρθε και το επόμενο βήμα. Μία επίσημη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα και αυτή μπορεί να είναι ο σημαντικότερος αριθμός απ' όλους.

Το ΟΑΚΑ, το χειροκρότημα και το επόμενο βήμα

Υπήρχε και ένα ακόμη ιδιαίτερο στοιχείο στη βραδιά. Ο Μπινιάρης δεν μπήκε απλώς στον αγωνιστικό χώρο. Πέρασε μπροστά από τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε ένα γήπεδο όπου κάθε νεαρός παίκτης γνωρίζει ότι τα βλέμματα είναι διαφορετικά.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» τον χειροκρότησαν και εκείνος ανταποκρίθηκε με μία εμφάνιση που έδειξε πως δεν τον φόβισε η στιγμή.

Μετά το παιχνίδι, μάλιστα, ήταν χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το ντεμπούτο του. Δεν στάθηκε μόνο στη χαρά της πρώτης συμμετοχής, αλλά μίλησε για τη συνέχεια και τη σκληρή δουλειά, δείχνοντας ότι αντιλαμβάνεται πως το δύσκολο κομμάτι τώρα αρχίζει και κάπου εδώ βρίσκεται ολόκληρη η ουσία της υπόθεσης Μπινιάρη.

Δεν χρειάζεται να βαφτιστεί από τώρα «νέο αστέρι», ούτε να φορτωθεί με προσδοκίες που μπορεί να γίνουν βάρος. Είναι μόλις 17 ετών.

Αυτό που έχει σημασία είναι πως η ακαδημία τον ανέδειξε, ο Παναθηναϊκός τον επιβράβευσε με επαγγελματικό συμβόλαιο, ο Νίστρουπ τον πήρε μαζί του στην πρώτη ομάδα και, όταν ήρθε η στιγμή, του έδωσε το πρώτο επίσημο λεπτό.

Στη Νίκη Βόλου ήρθαν τα πρώτα περίπου 18 αγωνιστικά λεπτά, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες μονομαχίες, οι πρώτες πάσες και το πρώτο χειροκρότημα. Τα 24 παιχνίδια, τα 3 γκολ και οι 3 ασίστ της περσινής Κ17 εξηγούν από πού έρχεται. Το 18λεπτο στο ΟΑΚΑ δείχνει πού θέλει να πάει.

Τώρα το ζητούμενο για τον Μπινιάρη είναι ένα: να συνεχίσει να δουλεύει, να περιμένει την επόμενη ευκαιρία και να αποδεικνύει κάθε φορά ότι μπορεί να σταθεί όλο και πιο ψηλά.

Γιατί αυτή τη φορά δεν... χτύπησε απλώς την πόρτα. Ο Παναθηναϊκός του την άνοιξε.