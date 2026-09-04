Νίστρουπ: «Στόχος για τον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα - Θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε»

Τι σημαίνει να βρίσκεσαι στον πάγκο ενός συλλόγου όπου η απαίτηση για νίκη είναι διαρκής; Πώς βιώνει ένας προπονητής την πίεση που συνοδεύει το όνομα του Παναθηναϊκού και τι άνθρωπος είναι ο Τζέικομπ Νίστρουπ μακριά από τις τέσσερις γραμμές;

Ο Δανός τεχνικός ανοίγει για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό το προσωπικό του «κεφάλαιο», σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του. Ο Νίστρουπ φιλοξενείται στο επίσημο κανάλι του μεγάλου χορηγού του «τριφυλλιού» και μίλησε για όλα όσα συνθέτουν τη ζωή του στον Παναθηναϊκό, την καθημερινότητα στην Ελλάδα, τη φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο, αλλά και για άγνωστες πτυχές της προσωπικής του διαδρομής.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά την πρόκριση των «πράσινων» επί της Χράντετς Κράλοβε, στις εγκαταστάσεις του «Γ. Καλαφάτης». Εκεί όπου ο Νίστρουπ περνά καθημερινά αμέτρητες ώρες, δουλεύοντας πάνω στο αγωνιστικό του πλάνο και επιχειρώντας να βάλει τις βάσεις για τον Παναθηναϊκό που οραματίζεται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

Για την πίεση που είπε ότι έφυγε μετά την πρόκριση επί της Χράντετς:Μερική από την πίεση... Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μέσα στον Παναθηναϊκό χωρίς τεράστια πίεση στους παίκτες και προφανώς στον προπονητή. Αλλά οι προκριματικοί, ειδικά όταν πρόκειται για το Κόνφερενς Λιγκ, όπου δεν υπάρχει μαξιλαράκι, υπάρχουν δύο δρόμοι, νικάς και προχωράς ή αποκλείεσαι. Είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Όπως είπα αστειευόμενος, τα προκριματικά είναι παιχνίδια βγαλμένα από την κόλαση γιατί διακυβεύονται τα πάντα. Υπάρχουν σοβαρές συνέπειες στην ταυτότητα της ομάδας, σε περίπτωση αποτυχίας. Οπότε είναι τέτοια η πίεση, ξεφορτωθήκαμε ένα μέρος αυτής, όσον αφορά την ευρωπαϊκή μας παρουσία. Φυσικά τώρα υπάρχουν νέες προσδοκίες. Ξεκινούν οι εγχώριες διοργανώσεις και ανυπομονούμε.

Για τη δήλωσή του ότι έχει ήδη ερωτευτεί τον Παναθηναϊκό: Όταν αποφάσισαν μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Κοπεγχάγη να κάνω το επόμενο βήμα, να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο, τότε προφανώς χρειάζεται τόλμη να πας στην Ελλάδα. Όταν έχεις γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κοπεγχάγη, ως Σκανδιναβός. Υπάρχουν άλλες χώρες, πιο κοντά, οι οποίες σε θέμα κουλτούρας μου ταιριάζουν καλύτερα. Όταν αποφάσισαν να έρθω εδώ, εκτός ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο, είχε να κάνει και με τη διάθεσή μου να μάθω και να βιώσω τη νοτιοευρωπαϊκή κουλτούρα. Για μένα, όλο αυτό το ποδοσφαιρικό πάθος, ο ενθουσιασμός, όλα τα συναισθήματα, είτε χαράς είτε λύπης, αυτό το τρελό τρενάκι, είναι κάτι που μου αρέσει. Εγώ αλλά και το υπόλοιπο δανέζικο επιτελείο νιώσαμε σαν στο σπίτι μας από την πρώτη μέρα.

Για το πώς προέκυψε η πρόταση του Παναθηναϊκού: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά η συνεργασία μου με την Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε τέλος Μαρτίου και μετά είχαμε δύο επιλογές, εγώ και μερικοί από το επιτελείο μου. Για να είμαι ειλικρινής, είχαμε πολλές προτάσεις από Γερμανία, την τελευταία διετία της περιόδου μου στην Κοπεγχάγη. Θα μπορούσα να πάω σε κάποιον γερμανικό σύλλογο, στην Μπουντεσλίγκα ή θα μπορούσα να ακολουθήσω έναν άλλο δρόμο, σε κάποιο χαμηλότερο πρωτάθλημα, όπως το δανέζικο, το ολλανδικό ή το σκωτσέζικο και να αναλάβω τη μεγαλύτερη ομάδα εκεί, αυτή που θα παλέψει για τίτλους και πρόκριση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε όταν προέκυψε ο Παναθηναϊκός πήρα πολύ γρήγορα την απόφαση. Μου φάνηκε ένα πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ στο οποίο θα μπορούσα να συμμετέχω. Είναι, όπως έχω πει, ένας κοιμώμενος γίγαντας, ένας τεράστιος σύλλογος. Ξέρω ότι η πίεση είναι τεράστια, πράγμα που μ' αρέσει για να είμαι ειλικρινής. Έχει πολλές ομοιότητες με προηγούμενή μου εμπειρία στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος που έδωσα περισσότερη προσοχή στο πρότζεκτ του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Για το βραχιόλι που φοράει στο χέρι του: Η κόρη μου το έφτιαξε στο νηπιαγωγείο. Βασικά, δεν το φοράω σήμερα, ελπίζω να μη δει τη συνέντευξη. Υιοθετήσαμε ένα κοριτσάκι, λίγο μεγαλύτερο από δύο χρονών, σήμερα είναι οκτώ. Οπότε, είναι προφανώς μία σπουδαία ιστορία από μόνη της. Δεν είναι εύκολο να υιοθετήσεις έναν κορίτσι δύο ετών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ενώ είχαμε πάει σε έναν άλλο δανέζικο σύλλογο, την Βίμποργκ… Ήμουν βοηθός προπονητή στην Κοπεγχάγη για έναν χρόνο. Ύστερα πήγα ως πρώτος προπονητής στην Βίμποργκ που είναι ένας μικρότερος αλλά σπουδαίος σύλλογος στη Δανία. Ήμουν πολύ χαρούμενος εκεί. Πέρασα 18 μήνες εκεί, αλλά έπρεπε να φύγω στα μισά της σεζόν επειδή υιοθετήσαμε την κόρη μας. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στη διοίκηση της Βίμποργκ που με άφησαν να φύγω στα μισά της σεζόν, όσο ήμασταν πρώτοι στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία. Δεν ήταν εύκολο για αυτούς, αλλά με άφησαν να γυρίσω στην Κοπεγχάγη. Αυτή είναι βασικά η ιστορία. Υιοθετήσαμε ένα κορίτσι δύο ετών, που είναι ευτυχισμένο και υγιές σήμερα.

Δεν θα έλεγα ότι είμαι γενναίος. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό για έναν άνταρ να αποκτάει παιδιά, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουμε ένα παιδί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό σήμερα.

Για την κριτική που έχει δεχτεί: «Θεωρώ ότι η κριτική είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. πρέπει να το περιμένεις πηγαίνοντας σε έναν μεγάλο σύλλογο, ιδίως με το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Αν παίζεις καλά, όλοι είναι χαρούμενοι. Αν παζεις καλά και χάνεις, κανείς δεν θα είναι χαρούμενος. Αν παίζεις χάλια και χάνεις,κανείς δεν θα είναι χαρούμενος. Αν το παιχνίδι σου, όπως στην περίπτωση της πρόκρισής μας, είναι λίγο ασταθές, με κάποιες κορυφώσεις, με ένα καλό 30λεπτο στο εντός έδρας με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με 70 καλά λεπτά απέναντι στην Χράντετς εντός έδρας, αλλά με στιγμές που έπεσε η απόδοσή μας, τότε είναι δίκαιο να υπάρχει κριτική, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι αυτή είναι ίσως η δύναμή μου, ότι τη δέχομαι ως κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δεν το παίρνω προσωπικά, απλά προχωράω και κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιώσω την ομάδα. Έχει σημασία αυτό και δεν θα ήθελα να αλλάξει. Νομίζω ότι πολλές ομάδες, όπως και στη χώρα μου, υποτιμούν τα προκριματικά. Την πίεση που υπάρχει, τους αντιπάλους. Εγώ ποτέ... Για παράδειγμα τη μέρα που προκριθήκαμε στο Κόνφερενς Λιγκ κόντρα στην τέταρτη καλύτερη ομάδα στην Τσεχία, οι Ρέιντζερς αποκλείστηκαν από την πέμπτη ομάδα της Τσεχίας. Οπότε δεν θα άλλαζα ποτέ αυτή την κατάσταση. Για μένα, στα προκριματικά μετράει μόνο ένα πράγμα, η πρόκριση. Αν δεν περάσεις, απέτυχες. Τέλος».

Για το πότε περιμένει η ομάδα να φτάσει στο επίπεδο που θέλει: Είναι δύσκολο να το προβλέψω αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορώ να δώσω μία ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Νομίζω πως όταν κλείσει η μεταγραφική περίοδος σε κανα-δυό μέρες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και λίγο αργότερα στην Ελλάδα και θα μπορώ να καθίσω στα αποδυτήρια και να κοιτάξω γύρω μου και να πω "Αυτοί είμαστε παιδιά, αυτά είναι τα αποδυτήρια και πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε καλές και κακές περιόδου. Νομίζω τότε θα είναι όλα ευκολότερα. Δεν είναι εύκολο να είσαι ποδοσφαιριστής. Δεν είναι εύκολο να είσαι προπονητής σε αυτό το σημείο της μεταγραφικής περιόδου. Από τη μία πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός σε αγώνες που πρέπει να κερδίσεις κι από την άλλη πρέπει να κάνεις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό στον Τσέριν για όσα έχει προσφέρει στον σύλλογο τέσσερα χρόνια, υπήρξε όμως μία καλή πρόταση για εκείνον και τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό τον λόγο έφυγε, για να ζήσει μία νέα εμπειρία, έχοντα δώσει ό,τι είχε και δεν είχε για σχεδόν πέντε χρόνια. Αλλά νομίζω πως όλοι θα συμφωνούσαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε κέρδος αν αυτός και ο Τουμπά ήταν στον πάγκο κόντρα στην Χράντετς, στην παράταση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του γρίφου που προκύπτει. Αφενός υπάρχουν προκριματικά που πρέπει να κερδηθούν κι αφετέρου η μεγάλη εικόνα, όπου πρέπει να βάζεις και να βγάζεις παίκτες. απλώς λέω ότι δεν είναι εύκολο να αποδώσεις σε αυτό. Ωστόσο αυτό ήταν το πλάνο από την αρχή και θεωρώ ότι ο σύλλογος τα έχει πάει εξαιρετικά τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Για τον τρόπο που θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό ξανά στην κορυφή μετά από 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα: Καταρχάς αντιλαμβάνονται πως η πίεση είναι τεράστια. Όμως, ποτέ δεν θα δεχτώ ότι η πίεση των 16 χρόνων θα βαρύνει τους παίκτες μου, την ομάδα μου. Θα υπάρξει πίεση στον Ετιέν Καμαρά, βασικά ήδη υπάρχει, αλλά αυτός δεν φταίει σε τίποτα για τα 16 χρόνια πίεσης. Εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει πίεση, αλλά οφείλω να κρατήσω απόσταση από αυτή την πίεση και να εξηγήσω σε εσάς και στους παίκτες ότι όλες οι προσδοκίες που έχουν γεννηθεί τόσα χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, βαραίνουν εμάς. Χωρίς να έχουμε εμείς οποιαδήποτε σχέση με αυτό. Αυτό είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε. Νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δυνατό, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τα φόντα για να γίνουμε μία πολύ καλή ομάδα. Ας μην λέμε μόνο ωραία λόγια, ξέρω απλώς ότι αν είμαστε αυτοί που πρέπει, θα διεκδικήσουμε επί ίσοις όροις το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε.

Για τη συνεργασία του με τον Κοτσόλη: Υπάρχει καλή συνεργασία, όχι μόνο με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά επίσης με το δανέζικο και το ελληνικό σταφ. Νομίζω ότι έχουμε εφαρμόσει τις ιδέες μας και την καθημερινότητα που επιθυμούμε. Είμαι εντυπωσιασμένος από το ελληνικό επιτελείο, εκ των οποίων αρκετοί βρίσκονται εδώ πολλά χρόνια. Μέχρι τώρα η συνεργασία μου με τον τεχνικό διευθυντή, το επιτελείο, δεν μ' αρέσει ο διαχωρισμός Δανών και Ελλήνων, δο9υλεύψουμε σε υψηλό επίπεδο.

Αν έχει δει φωτογραφίες του νέου γηπέδου: Θα σας πω ένα μυστικό. Θα παίξει στα μέσα γιατί κανείς δεν το ξέρει. Ήρθε ένας φίλος μου εδώ πριν δύο εβδομάδες και μου είπε ότι ήθελε να δει το νέο γήπεδο. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι το νέο γήπεδο δεν είναι έτοιμο, αλλά θα είναι σε δέκα μήνες. Αλλά επέμεινε και είπα, "εντάξει, ας πάμε. Οπότε πήραμε το αυτοκίνητο και πήγαμε μέχρι το νέο γήπεδο. Στρίψαμε αριστερά και υπήρχε εκεί ένας φύλακας. Θα περίμενα να ήξερε ότι είμαι ο προπονητής της ομάδας, αλλά προφανώς δεν είχε ιδέα από ποδόσφαιρο. Οπότε επέμενε ότι δεν μπορούμε να περάσουμε. Μπήκα στο Google και του έδειξα ότι είμαι ο προπονητής, αλλά νόμιζε πως ήταν ψεύτικο. Στο τέλος, μπήκα μέσα και είδα το καινούργιο γήπεδο.

Βλέπεις τα σχέδια και καταλαβαίνεις πώς θα διαμορφωθεί. Για να είμαι ειλικρινής αυτό είναι ίσως το τελευταίο βήμα που πρέπει να κάνουμε ως σύλλογος, για να έχουμε μία έδρα... (καυτή). Μου άρεσε το φιλικό που δώσαμε στη Λεωφόρο. Ένιωθες πόση ιστορία είχε και όσο κι αν αγαπάμε επίσης το Ολυμπιακό Στάδιο, θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό να γίνει το νέο γήπεδο, αναμφίβολα.

Για το μήνυμά του στον κόσμο που έχει υψηλές προσδοκίες για τη φετινή σεζόν: Πρέπει να έχουν υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Αν μία μέρα πάψουν να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες στον Παναθηναϊκό, κάτι θα έχει πάει λάθος. Υποστηρίξτε την ομάδα όσο καλύτερα μπορείτε, ασκήστε αυστηρή κριτική στην προσπάθειά μας, αλλά αποδεχτείτε ότι θα υπάρξουν κακές εμφανίσεις κάποιες φορές, γιατί δεν έχουν συγχρονιστεί ακόμα τέλεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Εγώ μπορώ μόνο να σας υποσχεθώ ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Όλοι μας.