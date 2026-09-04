Παναθηναϊκός: Το επιβεβαίωσε ο Ουναΐ - Πήρε το 21 για το 21ο πρωτάθλημα

Ο Μαροκινός μέσος αποτελεί το μεταγραφικό «μπαμ» του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής άσος ολοκλήρωσε την επιστροφή του στους «πράσινους» και την Πέμπτη (03/09) έδωσε το «παρών» στο ΟΑΚΑ, όπου αποθεώθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Λίγο νωρίτερα, η ΠΑΕ είχε γνωστοποιήσει το νούμερο το οποίο είχε επιλέξει ο Αζεντίν Ουναΐ για τη φανέλα του και είχε μεγάλη σύνδεση με τον τεράστιο φετινό στόχο της ομάδας, την επιστροφή στην κορυφή της Super League.

Μάλιστα, η επιβεβαίωση ήρθε μερικές ώρες αργότερα, αφού ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού σχολίασε χαρακτηριστικά: «Δεν επέλεξα τυχαία το 21. Το διάλεξα για το 21ο πρωτάθλημα που ελπίζω να κατακτήσουμε».