Μπινιάρης: «Ονειρικό ντεμπούτο» (pic)
Ο Τάκης Μπινιάρης έκανε πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο με την ομάδα της καρδιάς του και δεν το έκρυψε.
Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου ο Τάκης Μπινιάρης έκανε πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο και δεν το έκρυψε.
Ο 17χρονος μέσος του Τριφυλλιού έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram μετά την παρθενική εμφάνισή του με την ανδρική ομάδα του Τριφυλλιού.
Αναλυτικά όσα έγραψε:
«Ενα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα!! Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί !!Θελω να ευχαριστησω όλους όσους με πίστεψαν και με υποστήριξαν..Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά».
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