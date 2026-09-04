· Παναθηναϊκός

Μπινιάρης: «Ονειρικό ντεμπούτο» (pic)

Ο Τάκης Μπινιάρης έκανε πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο με την ομάδα της καρδιάς του και δεν το έκρυψε.

Μπινιάρης: «Ονειρικό ντεμπούτο» (pic)
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Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου ο Τάκης Μπινιάρης έκανε πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο και δεν το έκρυψε.

Ο 17χρονος μέσος του Τριφυλλιού έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram μετά την παρθενική εμφάνισή του με την ανδρική ομάδα του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Ενα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα!! Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί !!Θελω να ευχαριστησω όλους όσους με πίστεψαν και με υποστήριξαν..Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά».

https://www.instagram.com/p/Dc1_a1xl6-_/
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