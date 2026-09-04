Μπινιάρης: «Ονειρικό ντεμπούτο» (pic)

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου ο Τάκης Μπινιάρης έκανε πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο και δεν το έκρυψε.

Ο 17χρονος μέσος του Τριφυλλιού έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram μετά την παρθενική εμφάνισή του με την ανδρική ομάδα του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Ενα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα!! Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί !!Θελω να ευχαριστησω όλους όσους με πίστεψαν και με υποστήριξαν..Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά».