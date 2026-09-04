Νικ Κύργιος: Εξέτισε την ποινή αποκλεισμού - Η απόφαση της ΙΤΙΑ

Ο Νικ Κύργιος αποδέχθηκε τη μειωμένη ποινή, μετά το θετικό δείγμα στο τουρνουά της Μαγιόρκα και ολοκλήρωσε τον αποκλεισμό του την Πέμπτη (03/09).

Νικ Κύργιος: Εξέτισε την ποινή αποκλεισμού - Η απόφαση της ΙΤΙΑ
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Μειωμένη ποινή αποκλεισμού ενός μήνα αποδέχθηκε και εξέτισε ο Νικ Κύργιος, μετά το θετικό δείγμα για χρήση κοκαΐνης που έδωσε στο τουρνουά της Μαγιόρκα, τον περασμένο Ιούνιο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε την απόφασή της, βάσει των κανονισμών κατά του ντόπινγκ.

Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας είχε τεθεί προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 4 Αυγούστου. Προκειμένου να μειώσει τον αρχικό τρίμηνο αποκλεισμό που προβλέπεται από τους κανονισμούς της WADA, ο Κύργιος συμμετείχε σε θεραπευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την ITIA, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο 31χρονος αθλητής συζήτησε με τους ερευνητές της ITIA και εξήγησε τις συνθήκες υπό τις οποίες έκανε χρήση κοκαΐνης. Όπως ανέφερε, η χρήση έγινε «κοινωνικά», σε βραδινή έξοδο πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Για την αξιολόγηση της υπόθεσης, η ITIA απευθύνθηκε σε ανεξάρτητο επιστημονικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος εργάζεται σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA). Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η εξήγηση του Κύργιου ήταν συμβατή με την ποσότητα κοκαΐνης που εντοπίστηκε στο δείγμα του.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, η ITIA αποδέχθηκε ότι η χρήση της ουσίας από τον Κύργιο έγινε εκτός αγώνων, γεγονός που οδήγησε στη μείωση της προβλεπόμενης ποινής.

Ο αποκλεισμός του Αυστραλού τενίστα ολοκληρώνεται την Πέμπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρώσει το σχετικό πρόγραμμα. Παράλληλα, ο Κύργιος θα χάσει τα χρηματικά έπαθλα, καθώς και τους βαθμούς κατάταξης που είχε συγκεντρώσει από τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Τον περασμένο μήνα, ο Κύργιος είχε τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση μέσω των social media. Ο 31χρονος τενίστας είχε ζητήσει συγγνώμη για την αποτυχία του στον έλεγχο ντόπινγκ, χαρακτηρίζοντας την πράξη του «τεράστιο λάθος» και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη.

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