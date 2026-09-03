Μπινιάρης: Ευχαριστώ τον προπονητή για την ευκαιρία»

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Μπινιάρη:

«Έχω ακόμη περισσότερη χαρά. Είμαι χαρούμενος που έκανα ντεμπούτο. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου που μου έδωσε την ευκαιρία και όσους ήταν δίπλα μου για να φτάσω να κάνω ντεμπούτο στον Παναθηναϊκό.

Δε θέλω να λέω πολλά, ό,τι είναι να δείξω θα το δείξω στο γήπεδο».