· Παναθηναϊκός

Μπινιάρης: Ευχαριστώ τον προπονητή για την ευκαιρία»

Ο νεαρός έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στα 17 του χρόνια, είχε πολύ καλή παρουσία και τόνισε πως ό,τι είναι να δείξει, θα το δείξει στο γήπεδο! 

Μπινιάρης: Ευχαριστώ τον προπονητή για την ευκαιρία»
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Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Μπινιάρη:

«Έχω ακόμη περισσότερη χαρά. Είμαι χαρούμενος που έκανα ντεμπούτο. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου που μου έδωσε την ευκαιρία και όσους ήταν δίπλα μου για να φτάσω να κάνω ντεμπούτο στον Παναθηναϊκό.

Δε θέλω να λέω πολλά, ό,τι είναι να δείξω θα το δείξω στο γήπεδο».

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