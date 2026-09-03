Ελλάδα: Μεταγραφές ύψους 189 εκατ. δολαρίων

Τα στοιχεία της FIFA για το πάρε-δώσε των ελληνικών ομάδων στο διάστημα 1 Ιουνίου-2 Σεπτεμβρίου. 

Ελλάδα: Μεταγραφές ύψους 189 εκατ. δολαρίων
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Συνολικά 189 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν από την ελληνικές ομάδες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου για διεθνείς μετακινήσεις.

Αυτό αναφέρει (3/9) σε ανάλυσή της - η FIFA στην εκθεση διεθνών μεταγραφών (1 Ιουνίου - 2 Σεπτεμβρίου 2026).

Το ποσό αυτό δόθηκε για 202 συνολικά μεταγραφές, ενώ την ίδια στιγμή σημειώθηκαν 216 παραχωρήσεις αποφέροντας στα ταμεία των συλλόγων συνολικό ποσό 154 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αφίξεις παρουσίασαν αύξηση 12,8% σε σχέση με την περασμένη περίοδο και οι αναχωρήσεις αύξηση 13,7%.

Συνολικά 267 παίκτες από 47 χώρες που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 άλλαξαν ομάδα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, με τις μεταγραφές τους να αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει η έκθεση της FIFA.

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