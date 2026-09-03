Ανακοίνωση της Θύρας 4 για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ως Σ.Φ. ΠΑΟΚ ΘΥΡΑ 4 έχουμε μάθει από ίδρυσης να τοποθετούμαστε για τα πεπραγμένα του Συλλόγου, όχι επειδή θεωρούμε τους εαυτούς μας αρχηγούς, καθοδηγητές ή περισσότερο ΠΑΟΚτσήδες από οποιονδήποτε άλλον.

Ο ρόλος των Συνδέσμων δεν ήταν ποτέ να υποδεικνύουν ή να επιβάλουν στον ΛΑΟ του ΠΑΟΚ τι να πιστεύει, αλλά να συμβάλλουν ώστε να σκέφτεται ΠΑΟΚτσήδικα: με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Συλλόγου, χωρίς πρόσωπα υπεράνω κριτικής, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς να μετατρέπονται οι αξίες σε προϊόν προς πώληση. Επειδή λοιπόν από μικρά παιδιά η παθολογική μας αγάπη για τον Δικέφαλο μάς έφερε στον Σύνδεσμο για να βρισκόμαστε πάντα στο πλάι του αλλά και να υπερασπιζόμαστε το συμφέρον του – και μόνο αυτού, ανεξαρτήτως κόστους – θεωρούμε ότι σε μια στιγμή που ένας μεγάλος κύκλος δείχνει να ολοκληρώνεται έχουμε χρέος να μιλήσουμε ανοιχτά. Η άποψη και οι προβληματισμοί μας πρέπει να είναι γνωστοί στον τεράστιο κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι ο μικρόκοσμος κανενός μας.

Κανείς σοβαρός ΠΑΟΚτσής δεν μπορεί ούτε και πρέπει να διαγράψει όσα πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ.

1ο σχόλιο: Η πρώτη περίοδος της ιδιοκτησίας του υπήρξε εμβληματική: εξυγίανε οικονομικά μια ΠΑΕ που είχε γονατίσει, την επανέφερε σε πρωταγωνιστικό ρόλο, συγκρούστηκε με ένα ολόκληρο σύστημα και συνέδεσε το όνομά του με τίτλους που ο ΛΑΟΣ περίμενε δεκαετίες να πανηγυρίσει.

Τα έχουμε γράψει πολλές φορές και δεν έχουμε κανέναν λόγο να τα πάρουμε πίσω σήμερα. Η αναγνώριση όμως της προσφοράς κάποιου δεν συνιστά ισόβιο συγχωροχάρτι, ούτε το παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα απέναντι στην πραγματικότητα του παρόντος. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο ποδοσφαιρικός οργανισμός του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια βρίσκεται σε πορεία παρακμής και αποεπένδυσης. Οι τίτλοι που κατακτήθηκαν σε αυτό το διάστημα μάς κάνουν περήφανους, αλλά δεν μπορούν να κρύψουν την μεγάλη εικόνα. Από το 2020 και μετά λοιπόν, κατά συνθήκη κομβικοί ποδοσφαιριστές αποχωρούν και αντικαθίστανται από χειρότερους ή δεν αντικαθίστανται καθόλου, παίκτες-κλειδιά φεύγουν παραμονές σημαντικών αγώνων, μεταγραφικοί σχεδιασμοί καταστρέφονται για οικονομικές διαφορές αστείες για το μέγεθος του ΠΑΟΚ και η ομάδα γεμίζει δανεικούς. ‘Οταν δε, κάποιοι εξ’ αυτών αποδεικνύουν την αξία τους, δεν αποκτώνται ποτέ. Την ίδια στιγμή, ακόμη και όταν η ομάδα ρολάρει σε πείσμα των συνθηκών χάρη στη χημεία παικτών και προπονητή και είναι εμφανές ότι χρειάζονται μία ή δύο ποιοτικές κινήσεις για το βήμα παραπάνω, αυτές κατά κανόνα δεν έρχονται ποτέ.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να δημιουργήσει τις καλύτερες ακαδημίες της χώρας, αλλά αντί τα παιδιά του να αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η επόμενη μεγάλη ομάδα, ο Πανθεσσαλονίκειος μοιάζει όλο και περισσότερο με υπεραγορά. Κάθε καλοκαίρι μαθαίνουμε ποιος «δεν θέλει να μείνει», ποιανού «ήρθε το πλήρωμα του χρόνου», ποιος είναι αχάριστος, προβληματικός ή ανεπαρκής και γιατί η πώλησή του αποτελεί μονόδρομο. Και πάντα πρόθυμοι τελάληδες, μυαλοπώληδες, παρατρεχάμενοι και δημοσιογράφοι εντός ή εκτός εισαγωγικών βρίσκονται εκεί για να μας εξηγήσουν ότι ο ΠΑΟΚ απλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και η ζωή συνεχίζεται.

2ο σχόλιο: Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλέα εκδοχή του ίδιου μοντέλου: αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος ο Σύλλογος εδώ και δεκαετίες να γίνει το σύμβολο μιας νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό. Όπως και τα λεφτά από τα διαρκείας που τσέπωσε η νέα διοίκηση με αυτόν ως κράχτη και ύστερα τον έβαλε στο αεροπλάνο με το ζόρι, κοροιδεύοντας το ΛΑΟ του ΠΑΟΚ που με το υστέρημά του στηρίζει ελπίζοντας για καλύτερες ημέρες που τελικά δεν έρχονται ποτέ.

Το πρόβλημα όμως πλέον ξεπερνά κατά πολύ μία πώληση. Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ χτίζει την αγωνιστική και οικονομική του βιωσιμότητα πάνω στις πωλήσεις ποδοσφαιριστών.

Αυτό δεν είναι επένδυση. Είναι κομπαρσισμός, μια εγγυημένη κατάσταση μετριότητας. Και όταν το 2026 η ΠΑΕ καταφεύγει σε δύο διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από τη μητρική DIMERA, συνολικού ύψους έως 15 εκατομμυρίων ευρώ, με ρητά δηλωμένο σκοπό την κάλυψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και με πρόβλεψη μελλοντικού επιτοκίου, προκύπτουν ερωτήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν κουβέντα καφενείου. Ο ΛΑΟΣ του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, ποιο είναι ακριβώς το συνολικό ύψος των υποχρεώσεών της προς τη DIMERA, ποια ποσά είναι δάνεια και ποια κεφαλαιακές εισφορές, ποιες υποχρεώσεις φέρουν τόκο και αν υφίστανται οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες ή άλλες οφειλές προς το Δημόσιο. Η εποχή του «μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Ιβάν» έχει τελειώσει. Οι αριθμοί και τα στοιχεία πρέπει να μιλήσουν.

Το ίδιο ισχύει ακόμη περισσότερο για τη Νέα Τούμπα.

3ο σχόλιο: Ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε δια ζώσης από την ομάδα επί περίπου πεντέμισι χρόνια και εμφανίστηκε ξανά όταν το γηπεδικό βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων. Οι εντυπωσιακές αφίξεις, τα ελικόπτερα, τα σπαθιά, τα βίντεο και οι επικοινωνιακές παραγωγές μπορεί να δημιουργούν εικόνα, αλλά η αλήθεια είναι πάντα αμίληκτη και πολύ πιο απλή: ένα έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων δεν χτίζεται με συμβολισμούς. Χτίζεται με κεφάλαια, εγγυήσεις, συγκεκριμένες συμβάσεις, όραμα.

Τον Ιανουάριο του 2026 υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ του ΑΣ ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ και της εταιρείας «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού». Ο ΛΑΟΣ του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει όχι απλώς ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά τι ακριβώς προβλέπει. Ποιος χρηματοδοτεί το έργο και με ποια κεφάλαια; Ποιες είναι οι οικονομικές εγγυήσεις και ποιές οι ρήτρες;

Τι συμβαίνει αν το κόστος ξεφύγει ή αν η χρηματοδότηση διακοπεί στη μέση; Ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο; Ποια δικαιώματα αποκτά κάθε εταιρεία πάνω στο γήπεδο και στις εμπορικές του χρήσεις; Ποια ακριβώς είναι η συμφωνία που υπέγραψε η σημερινή διοίκηση του ΑΣ μετά την αποχώρηση Κατσαρή, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε και διαπομπεύτηκε επειδή απλά είδε κατάματα την αλήθεια και είχε το θάρρος να παρει θεση (όπως και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος); Θα δημοσιευθεί επιτέλους αυτή η συμφωνία αυτούσια ώστε να γνωρίζει ο ΠΑΟΚτσης τα συμφωνημένα; Το γήπεδο δεν είναι προσωπική περιουσία κανενός επενδυτή και κανενός διοικητικού συμβουλίου. Η Τούμπα χτίστηκε από τον ίδιο τον ΛΑΟ του ΠΑΟΚ και αποτελεί περιουσία του Συλλόγου. Σε αυτό το θέμα δεν χωρά ούτε μισή σκιά.

Ακριβώς γι’ αυτό θεωρούμε πως έχει φτάσει η στιγμή να δούμε την πραγματικότητα χωρίς συναισθηματισμούς και χωρίς προσωπολατρία. Μετά από δεκατέσσερα χρόνια ιδιοκτησίας, ο Ιβάν Σαββίδης δεν αφήνει πίσω του κάποια ιδιωτική περιουσία που δημιούργησε και μπορεί να πάρει μαζί του. Η Τούμπα ήταν και παραμένει περιουσία του ΠΑΟΚ και του ΛΑΟΥ του, ενώ το βασικό προπονητικό κέντρο στη Νέα Μεσημβρία είχε ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούσε από την εποχή της διοίκησης Ζαγοράκη.

4ο σχόλιο: Ο σημερινός ιδιοκτήτης απέκτησε τις μετοχές της ΠΑΕ (αν μιλήσουμε με εταιρικούς όρους που αρέσουν και στη νέα διοίκηση, στα πλαίσια του New Era), τις χρηματοδότησε, τις ανέβασε πολύ ψηλά και πρόσφερε πράγματα που θα αναγνωρίζονται για πάντα. Δεν απέκτησε όμως τον ΠΑΟΚ. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει τον ΠΑΟΚ.

Για χρόνια βασανιζόμασταν από το ερώτημα αν όσα βλέπουμε συμβαίνουν επειδή ο μακροχρόνια απών μεγαλομέτοχος δεν θέλει ή επειδή πλέον δεν μπορεί να στηρίξει τον ΠΑΟΚ όπως στο παρελθόν. Σήμερα πιστεύουμε ότι η απάντηση δεν έχει πλέον ουσιαστική σημασία. Όποιο από τα δύο κι αν ισχύει, το αποτέλεσμα για τον Σύλλογο είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με το βλέμμα σε όσα έγιναν πριν από επτά ή οκτώ χρόνια, περιμένοντας κάποια στιγμή να επιστρέψει μια εποχή που έχει παρέλθει.

Η σχέση εμπιστοσύνης που έχτισε ο Ιβάν Σαββίδης με τον ΛΑΟ του ΠΑΟΚ ήταν πραγματική. Το ίδιο πραγματική όμως είναι και η φθορά της. Και όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, δεν επαναφέρεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, υποσχέσεις και αναδρομές στις παλιές επιτυχίες. Επαναφέρεται μόνο με έργα. Εμείς όμως πλέον δεν πιστεύουμε ότι αυτά τα έργα μπορούν να έρθουν υπό τις σημερινές συνθήκες.

5ο σχόλιο: Γι’ αυτό η θέση μας είναι καθαρή. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με διαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές της και να τεθεί μια λογική, πραγματική τιμή πώλησης για όσα πράγματι του ανήκουν. Χωρίς παράλογες απαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια και χωρίς προσπάθεια να κοστολογηθεί ως προσωπική περιουσία κανενός ό,τι ανήκει στον ίδιο τον Σύλλογο.

Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Ως ένας άνθρωπος που ήρθε σε μια από τις πιο δύσκολες εποχές της σύγχρονης ιστορίας μας, πρόσφερε πολλά, πανηγύρισε μαζί μας μεγάλες στιγμές, αλλά κατάλαβε πότε ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και έβαλε εν τέλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό θα ήταν το σωστό τέλος μιας μεγάλης εποχής.

Και πάνω από εποχές, προέδρους, μετόχους και επενδυτές θα υπάρχει πάντα αυτό που υπήρχε πριν από εμάς και θα υπάρχει μετά από εμάς.

Τα τέσσερα ιερά γράμματα.

Μετά τιμής,Σ.Φ. ΠΑΟΚ ΘΥΡΑ 4»