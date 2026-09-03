Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής

Με τη νίκη του Παναθηναϊκού (1-0) επί της Νίκης Βόλου ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Τέσσερις ομάδες ξεκίνησαν με νίκη τη φετινή League Phase, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην κορυφή λόγω της διαφοράς τερμάτων, η οποία μετράει πάρα πολύ.

Η επόμενη αγωνιστική θα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις και θα διεξαχθεί το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό να θέλει να πετύχει τη 2η συνεχόμενη νίκη του κόντρα στον Βόλο, τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Άρη και τον ΟΦΗ να φιλοξενεί τον Νέστο Χρυσούπολης.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Βόλος – Καλαμάτα 2-2

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

Ρεπό: Άρης, Λεβαδειακός

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 3 β. 4-0 ΑΕΚ 3 β. 2-0 Ατρόμητος 3 β. 1-0 Παναθηναϊκός 3 β. 1-0 Βόλος 1 β. 2-2 Καλαμάτα 1 β. 2-2 Κηφισιά 1 β. 2-2 Μαρκό 1 β. 2-2 ΠΑΟΚ 1 β. 0-0 ΟΦΗ 1 β. 0-0 Νίκη Βόλου 0 β. 0-1 Πανσερραϊκός 0 β. 0-1 Νέστος Χρυσούπολης 0 β. 0-2 ΑΕΛ Novibet 0 β. 0-4 Άρης 0 β. 0-0* Λεβαδειακός 0 β. 0-0*

* Είχαν ρεπό την 1η αγωνιστική.

Οι επόμενες αγωνιστικές:

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

Λεβαδειακός – Αρης

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

Αρης – Μαρκό

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Κηφισιά

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Παναθηναϊκός – Αρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Ατρόμητος

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βόλος