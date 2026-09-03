FIFA: Στο πλευρό του Ινφαντίνο ο Ετό

Στο πλευρό του Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει των εκλογών για την προεδρία της FIFA τάχθηκε ο Σαμουέλ Ετό, εξηγώντας με ιδιαίτερα θερμό τρόπο τους λόγους για τους οποίους στηρίζει την υποψηφιότητα του νυν προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ο άλλοτε σπουδαίος επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ διανύει μία περίοδο έντονης δραστηριότητας, μετά και την κατάκτηση του Women’s Africa Cup of Nations από τις «Λιονέσες» στις 16 Αυγούστου. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επιτυχία που πανηγύρισε ως επικεφαλής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν, την οποία ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2021.

Σε συνέντευξή του στη «L’Equipe», ο Ετό υπερασπίστηκε τον Ινφαντίνο απέναντι στην κριτική που έχει δεχθεί, ιδιαίτερα μετά το σχέδιο που είχε παρουσιάσει για την παραχώρηση διοργανώσεων της FIFA σε μεγάλους ιδιώτες επενδυτές, το οποίο τελικά δεν προχώρησε.

«Ήδη πουλάμε το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως το άθλημα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και διαφημιστών. Παράλληλα, τόνισε πως είναι απολύτως λογικό και οι αφρικανικές ομοσπονδίες να επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Ετό απέδωσε στον Ινφαντίνο σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Αφρική, σημειώνοντας πως η διοίκησή του έχει βοηθήσει ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες υποδομές στις χώρες της ηπείρου.

Παράλληλα, πήρε σαφή θέση στη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις FIFA και UEFA. Αναγνώρισε τη σημασία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως η μοναδική ή ως η σημαντικότερη φωνή μέσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις τεράστιες οικονομικές διαφορές μεταξύ των αφρικανικών και των ισχυρότερων ευρωπαϊκών ομοσπονδιών. Όπως εξήγησε, αρκετές αφρικανικές ομοσπονδίες εξαρτώνται σε ποσοστό 95% ή ακόμη και 100% από κρατική χρηματοδότηση, την ώρα που οι ίδιες οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες.

Ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα υποστήριξε πως είναι αδύνατο ένας πρόεδρος αφρικανικής ομοσπονδίας να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του ποδοσφαίρου με τα ίδια δεδομένα που ισχύουν στην Ευρώπη. Μάλιστα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Καμερούν, εξηγώντας πως ένας ετήσιος προϋπολογισμός της τάξης των 20 ή 40 εκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το επίπεδο των υποδομών και της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στη χώρα.

Κλείνοντας, ο Ετό στάθηκε στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Αφρική που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε νεαρούς που αναγκάζονται να διανύουν ακόμη και 20 χιλιόμετρα για να βρουν ένα γήπεδο, υπογραμμίζοντας πως η Αφρική δικαιούται να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες και να συνεχίζει να επενδύει στα όνειρα των νέων της.

Για τον ίδιο, πρωτοβουλίες όπως αυτές που προωθεί ο Ινφαντίνο αποτελούν ένα από τα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή αυτής της πραγματικότητας.