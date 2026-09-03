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Άρης: Πρώτη προπόνηση για τον Βασίλη Σπανούλη (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 και έπιασε αμέσως δουλειά στον Άρη, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση στο «Nick Galis Hall».

Άρης: Πρώτη προπόνηση για τον Βασίλη Σπανούλη (vid)
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Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεώ τους με τις εθνικές ομάδες, οι διεθνείς παίκτες του Άρη ενσωματώθηκαν στην ομάδα, ξεκινώντας την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.

Μαζί τους επέστρεψε και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος, αφού έκλεισε τον κύκλο των αγώνων με τη «γαλανόλευκη», ανέλαβε επίσημα τα «ηνία» του Άρη.

Η ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο στα social media με τις πρώτες στιγμές του Έλληνα τεχνικού με τους «κιτρινόμαυρους», με τον 44χρονο να μην χάνει χρόνο και να πιάνει... αμέσως «δουλειά».

Η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ το επόμενο φιλικό τεστ έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (06/09) στο «Nick Galis Hall», όπου ο Άρης θα υποδεχθεί κεκλεισμένων των θυρών τον Βίκο Ιωαννίνων.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Άρης:

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