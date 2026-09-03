Ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στους «32» του US Open

Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Grand Slam της Αμερικής συνεχίζεται, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μαθαίνει τον αντίπαλό του για τους «32» του US Open.

Συγκεκριμένα, ο «Στεφ» θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Γίρι Λεχέτσκα (Νο19 στον κόσμο) για μία θέση στους 16 καλύτερους του τουρνουά.

Οι δύο αθλητές θα συναντηθούν για πέμπτη φορά στην καριέρα τους με Τσιτσιπά και Λεχέτσκα να μετρούν από δύο νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Έλληνα Νο.59 του κόσμου και τον Τσέχο θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει είτε τον Μπεν Σέλτον είτε τον Ντένις Σαποβάλοφ, ενώ στα προημιτελικά φαβορί φαντάζει αυτή τη στιγμή ο Μπούμπλικ.