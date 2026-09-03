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Μπαρτζώκας: «Χαρούμενος με το υπάρχον ρόστερ, ο στόχος μας παραμένει πάντα ο ίδιος»

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το τουρνουά IBT Crete που διεξάγεται στο Ηράκλειο το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου.

Γιάννης Χονδρός

Μπαρτζώκας: «Χαρούμενος με το υπάρχον ρόστερ, ο στόχος μας παραμένει πάντα ο ίδιος»
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Για το Ηράκλειο της Κρήτης αναχώρησε ο Ολυμπιακός, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να συμμετέχουν στο Διεθνές τουρνουά IBT Crete (4-6 Σεπτεμβρίου), δίνοντας τα δύο πρώτα τους επίσημα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτός και το επιτελείο του κατά τη διάρκεια της φετινής προετοιμασίας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα δύο φιλικά που έχει μπροστά της η ομάδα του Πειραιά.

Θυμίζουμε, πως ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο νησί της Κρήτης χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ στην αντίπερα όχθη, στη διάθεση των «ερυθρόλευκων» έχουν τεθεί οι νεοαποκτηθέντες Εμπάι Εντιάι και Ζαν Μοντέρο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού:

«Είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε, δυστυχώς πολύ αργά, αλλά έτσι είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε, υπάρχουν αναπροσαρμογές και ανακατατάξεις, αλλά ο στόχος μας παραμένει πάντα ο ίδιος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι.

Δεν έχουμε πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα. Πρέπει να δείξουμε στους νέους παίκτες την τακτική μας. Ήδη κάποιοι παίκτες είναι εδώ 10 μέρες, μπήκαν και οι διεθνείς που ευτυχώς δεν είναι τραυματίες. Πολλές ομάδες έχουν και τέτοια προβλήματα. Καποιοι χρειάζονται προπονήσεις, χρόνος για ρεπό δεν υπάρχει, αλλά θα το χειριστούμε σε συνεργασία με το σταφ.

Έτσι εξελίσσεται το μπάσκετ, αφού η προετοιμασία μικραίνει. Υπάρχει λιγότερος χρόνος, δυσκολεύει τη χημεία των ομάδων, υπάρχουν αποτελέσματα στην αρχή που επηρεάζουν όλη τη σεζόν, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε.

Η Κρήτη είναι πολύ φιλόξενο μέρος για εμάς και το τουρνουά είναι πολύ υψηλού επιπέδου με τέσσερις ομάδες Euroleague».

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