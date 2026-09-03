· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Πρώτη» για Μοντέρο και Εντιάι (pics)

Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν στο βοηθητικό του ΣΕΦ οι Ζαν Μοντέρο και Εμπάι Εντιάι.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: «Πρώτη» για Μοντέρο και Εντιάι (pics)
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Με νέα πρόσωπα πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση (03/09) του Ολυμπιακού στο νέο βοηθητικό του ΣΕΦ, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε όλους τους διεθνείς να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα οι νεοφερμένοι Ζαν Μοντέρο και Εμπάι Εντιάι πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση με τους «ερυθρόλευκους», έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με την Δομινικανή Δημοκρατία και Σενεγάλη αντίστοιχα.

Πλέον, οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για τα πρώτα τους επίσημα φιλικά στο Ηράκλειο, με το IBT Crete (4-6 Σεπτεμβρίου) να βρίσκεται προ των πυλών.

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