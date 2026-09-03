Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για τα έργα αναβάθμισης του Καυτανζογλείου

Σημαντική παρέμβαση στο Καυτανζόγλειο.

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για τα έργα αναβάθμισης του Καυτανζογλείου
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Σε τροχιά αναβάθμισης περνά το Καυτανζόγλειο Στάδιο, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του.

Το συνολικό ύψος των έργων ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ, με τη σχετική συμφωνία να υπογράφεται παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, καθώς και των αρμόδιων εκπροσώπων του Καυτανζογλείου και του έργου.

Νωρίτερα, ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε την Περαία και το τοπικό κολυμβητήριο, όπου έγινε ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της περιοχής. Συγκεκριμένα, Δήμος Θερμαϊκού και Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας.

Μέσω της συμφωνίας, τέσσερις διαδρομές του κολυμβητηρίου θα παραχωρούνται για προπονητική χρήση, καλύπτοντας τις ανάγκες ομάδων τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

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