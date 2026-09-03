Ολυμπιακός: Χωρίς Λαρεντζάκη και Παπανικολάου για τα φιλικά στο Ηράκλειο

Για τα πρώτα του επίσημα φιλικά προετοιμασίας ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπροστά τους το Διεθνή τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης (IBT Crete 4-6 Σεπτεμβρίου), όπου δεδομένα θα δώσουν δύο παιχνίδια.

Τις προσπάθειες των Πειραιωτών στα συγκεκριμένα φιλικά δεν θα ενισχύσουν οι Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, οι οποίοι αμφότεροι για διαφορετικούς λόγους τέθηκαν εκτός αποστολής.

Από τη μια, ο αρχηγός των Πρωταθλητών Ευρώπης ταλαιπωρείται ακόμη από τραυματισμό που αποκόμισε το διάστημα που αγωνίζονταν με την Εθνική ομάδα και έπειτα από απόφαση του τεχνικού επιτελείου δεν θα δώσει το «παρών» στην Κρήτη.

Στην περίπτωση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από την άλλη, τα πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα. Ο διεθνής γκαρντ βρίσκεται μια... ανάσα από την μετακίνησή του στην ΑΕΚ, με τους Πειραιώτες να είναι σε ανοιχτή γραμμή με την «Ένωση» για την παραχώρησή του.

Θυμίζουμε, πως οι υπόλοιποι διεθνείς είναι κανονικά στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, συμπεριλαμβανομένου και του Ζαν Μοντέρο, που πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό του ΣΕΦ.

Το πρώτο φιλικό στο Ηράκλειο είναι προγραμματισμένο για τις 4 Σεπτεμβρίου, με τους «ερυθρόλευκους» να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους.