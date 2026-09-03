· Ηρακλής

Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ ο Ηρακλής

Σε ακρόαση κάλεσε την ΠΑΕ Ηρακλής η ΔΕΑΒ, αναφορικά με «σοβαρό φαινόμενο βίας» που φέρεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ ο Ηρακλής
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Με ενημέρωσή της, η ΔΕΑΒ γνωσστοποίησε πως καλεί σε ακρόαση την ΠΑΕ Ηρακλής για τα όσα συνέβησαν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Συγκεκριμένα, η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας κάνει λόγο για «σοβαρό φαινόμενο βίας» και η υπόθεση αφορά σε καταστροφές στις εξέδρες του Σταδίου, τις οποίες φέρεται να προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 08/09/2026, την ΠAE ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στις 29/08/2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για το πρωτάθλημα της Super League 1, περιόδου 2026/2027 και αφορά ειδικότερα σε καταστροφές στις κερκίδες του ανωτέρω σταδίου.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

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