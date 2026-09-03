ΠΑΟΚ: Στη διάθεση του Τρινκιέρι Καλάθης και Όσμαν

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μπορεί να είδε τον Μπριν Ταϊρί να μένει εκτός δράσης, λόγω της ρήξης μηνίσκου που υπέστη, είχε όμως και ευχάριστα νέα.

Ο Ιταλός τεχνικός από σήμερα έχει στη διάθεσή του τα δυο… βαριά του «όπλα», τους Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές τους ομάδες και προστέθηκαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Μαζί με τους δύο έμπειρους παίκτες το παρών στις προπονήσεις δίνει και ο Νάσος Μπαζίνας.

Με τις τελευταίες επιστροφές, ο Τρινκιέρι έχει στα χέρια του όλο το «οπλοστάσιό» του και μπορεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους ρυθμούς, περνώντας στο τελικό στάδιο του «μονταρίσματος» ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.