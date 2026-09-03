Η απόλυτη αναγνώριση στο πρόσωπο του Μέσι (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να βάλει τέλος όχι μόνο στην καριέρα του με τα χρώματα της Εθνικής Αργεντινής, αλλά σε μια ολόκληρη εποχή. Ο κορυφαίος της εποχής μας, έκανε γνωστή την απόφασή το λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα του, σκορπώντας σε… μελαγχολία τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως οπαδικών ή εθνικών προτιμήσεων.

Έτσι, μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Κόπα Αμέρικα ο τεράστιος Λιονέλ Μέσι είπε το δικό του «αντίο» και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να τον τιμήσει με ένα συμβολικό και συνάμα σπουδαίο τρόπο.

https://www.instagram.com/p/Dc0kLtXsVw9/

Όπως έγινε γνωστό, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε τη διακοπή όλων των αναμετρήσεων στο 10ο λεπτό προκειμένου να τιμηθεί ο Λιονέλ Μέσι, με το μέτρο αυτό να εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών όπως επίσης και στα πρωταθλήματα σάλας (futsal) και beach soccer της Αργεντινής.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του standing ovation, στα μάτριξ του εκάστοτε γηπέδου θα προβάλλεται video προς τιμήν του Μέσι, με την παραπάνω απόφαση να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Βέλες Σάρσφιλντ – Μπόκα Τζούνιορς για το Κύπελλο Αργεντινής και τον Pulga να γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό στην Εθνική Αργεντινής πλέον τη φανέλα με το Νο 10 θα φοράει ο Νίκο Πλαζ.