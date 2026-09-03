· Χιρόνα

Πήρε Πέρεθ για αντι-Ουναΐ η Τζιρόνα

Στην Τζιρόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάρλες Πέρεθ, με τον πρώην εξτρέμ του Άρη να αντικαθιστά τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποχώρησε για τον Παναθηναϊκό.

Πήρε Πέρεθ για αντι-Ουναΐ η Τζιρόνα
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Τον αντικαταστάτη του Αζεντίν Ουναΐ, που αποχώρησε για χάρη του Παναθηναϊκού βρήκε η Τζιρόνα.

Ο Καταλανικός σύλλογος κινήθηκε αστραπιαία και στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Άρη, Κάρλες Πέρεθ.

O 28χρονος αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν ως δανεικός με τους κιτρινόμαυρους, καταγραφόντας συνολικά 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Ο Πέρεθ επέστρεψε το καλοκαίρι στη Θέλτα, ωστόσο δεν βρίσκονταν στα πλάνα του προπονητή και έτσι πάρθηκε η απόφαση να λυθεί κοινει συναινέσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Βίγκο.

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