Πήρε Πέρεθ για αντι-Ουναΐ η Τζιρόνα
Στην Τζιρόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάρλες Πέρεθ, με τον πρώην εξτρέμ του Άρη να αντικαθιστά τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποχώρησε για τον Παναθηναϊκό.
Τον αντικαταστάτη του Αζεντίν Ουναΐ, που αποχώρησε για χάρη του Παναθηναϊκού βρήκε η Τζιρόνα.
Ο Καταλανικός σύλλογος κινήθηκε αστραπιαία και στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Άρη, Κάρλες Πέρεθ.
O 28χρονος αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν ως δανεικός με τους κιτρινόμαυρους, καταγραφόντας συνολικά 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.
Ο Πέρεθ επέστρεψε το καλοκαίρι στη Θέλτα, ωστόσο δεν βρίσκονταν στα πλάνα του προπονητή και έτσι πάρθηκε η απόφαση να λυθεί κοινει συναινέσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Βίγκο.