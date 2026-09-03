Την ώρα που οι δύο τους φτιάχνουν ένα… ψεύτικο τσιζκέικ, η κορυφαία Ελληνίδα κολυμβήτρια μιλά για τη διαδρομή της στον αθλητισμό, αποκαλύπτοντας ότι τα πρώτα της βήματα έγιναν στη συγχρονισμένη κολύμβηση, πριν μεταπηδήσει στην πεταλούδα, ενώ παραδέχεται ότι δεν φανταζόταν ποτέ πως θα πετύχαινε όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, αφού κάποτε το πλάνο της ήταν να σταματήσει νωρίς τον πρωταθλητισμό.

Η πορεία της Άννας, την οδήγησε σε σπουδαίες διακρίσεις, με κορυφαία στιγμή το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο χαρακτηρίζει ως μια μεγάλη προσωπική δικαίωση. Η Άννα Ντουντουνάκη αναφέρεται και στην εντυπωσιακή ακαδημαϊκή της πορεία, καθώς διαθέτει πτυχίο Νομικής, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, ενώ έχει εισαχθεί και στην ΑΣΟΕΕ. «Τίποτα δεν είναι βουνό αν το πας βήμα-βήμα», τονίζει, εξηγώντας τη φιλοσοφία που ακολουθεί τόσο στον αθλητισμό όσο και στις σπουδές της.

Μιλά ακόμη για την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τονίζοντας ότι δεν είχε ποτέ στο μυαλό της πως θα συμμετείχε σε τρεις Ολυμπιάδες και αποκαλύπτει πως ο μεγάλος της στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Η συζήτηση επεκτείνεται και στη ζωή μετά τον αθλητισμό, με την ίδια να δηλώνει πως μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της να εργάζεται ως δικηγόρος όταν ολοκληρώσει την αγωνιστική της καριέρα. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι στα σχέδιά της βρίσκεται και η δημιουργία οικογένειας, ενώ επισημαίνει ότι ο πρωταθλητισμός είναι πολύ πιο δύσκολος για μια γυναίκα σε σχέση με έναν άντρα.

Και επειδή κάθε ωραία κουβέντα στο «Βράσε μπάλα» συνοδεύεται από φαγητό, η Άννα εμφανίζεται ενθουσιασμένη με το τσιζκέικ που ετοίμασε μαζί με την Έλβη Μιχαηλίδου, κλείνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη αθλητισμό, προσωπικές εξομολογήσεις και χαμόγελα.