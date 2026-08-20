Ο Χρήστος Κόντης όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί! Ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία οδηγώντας τον ΟΦΗ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 39 χρόνια, ανοίγει την καρδιά του στην Έλβη Μιχαηλίδου και το « Βράσε Μπάλα », σε μια συνέντευξη με εξομολογήσεις, έντονες ατάκες, χιούμορ και φυσικά… μαγειρική!

Καθώς φτιάχνουν μαζί μια δροσερή γαριδοσαλάτα, ο Χρήστος Κόντης μιλάει για την πορεία του στο ποδόσφαιρο, τις αναμνήσεις του από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΑΠΟΕΛ, το έμφραγμα που τον ανάγκασε να σταματήσει την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, αλλά και τη μετάβασή του στους πάγκους.

Αναφέρεται στη συνεργασία του με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εξηγεί γιατί θεωρεί λάθος την απομάκρυνσή τους από τον Παναθηναϊκό και δηλώνει πως κανένας ξένος προπονητής δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά από τον ίδιο στο τριφύλλι, εξηγώντας γιατί πιστεύει ότι αν είχε παραμείνει, οι «πράσινοι» θα μπορούσαν την περασμένη χρονιά να είχαν κατακτήσει εκείνοι το Κύπελλο.

Μιλάει για τη μεγάλη πρόκληση του ΟΦΗ, την πίστη του ότι η ομάδα θα πετύχαινε τους στόχους της, τις στιγμές πριν από τον τελικό και το ξέσπασμα χαράς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, το οποίο χαρακτηρίζει ως ένα δώρο προς τον κόσμο της Κρήτης.

Τέλος, αποκαλύπτει τον μεγάλο του στόχο να εργαστεί στην Premier League, μιλάει για τη σχέση του με τους ποδοσφαιριστές του, ενώ δείχνει και την πιο τρυφερή πλευρά του ως σύζυγος και πατέρας.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη κόρη του, Ζωή, κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση στην κουζίνα του «Βράσε Μπάλα» και συγκινεί μιλώντας για τη στιγμή που είδε τον πατέρα της να σηκώνει το Κύπελλο ενώ δοκιμάζει και τη γαριδοσαλάτα που έφτιαξε ο κόουτς με την Έλβη, κάνοντας και τις… δικές της παρατηρήσεις!

Μια διαφορετική συνέντευξη, γεμάτη ποδόσφαιρο, συναίσθημα και γεύση, που δεν πρέπει να χάσετε!