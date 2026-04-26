Κύπελλο Ελλάδας: Το σήκωσε ο ΟΦΗ - Η απονομή και η «χρυσή βίβλος»

Ιστορία «έγραψε» ο ΟΦΗ, το βράδυ του Σαββάτου (25/04), καθώς επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, αν και δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τον τελικό, έδειξε αντίδραση και μπόρεσε να φτάσει σε μία μεγάλη επιτυχία για την ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» του Ηρακλείου έφτασαν στην κατάκτηση του Κυπέλλου έπειτα από 39 χρόνια από την πρώτη κούπα.

Μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, ο Νίκος Μαχλάς, ως πρεσβευτής του ΟΦΗ, μετέφερε το Κύπελλο στην εξέδρα των επισήμων, όπου οι Κρητικοί παρέλαβαν τα μετάλλιά τους. Ο Νίκος Τζώρτζογλου της ΕΠΣ Ηρακλείου, ήταν αυτός που έδωσε το τρόπαιο στον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τον Χουάν Νέιρα, οι οποίοι το σήκωσαν στον… ουρανό του Βόλου.

Η «χρυσή βίβλος»

1931–32 Α.Ε.Κ.

1932–33 Εθνικός Πειραιώς

1933–38 Δεν διεξήχθη

1938–39 Α.Ε.Κ.

1939–40 Παναθηναϊκός

1940–41 Δεν ολοκληρώθηκε

1941–46 Δεν διεξήχθη

1946–47 Ολυμπιακός

1947–48 Παναθηναϊκός

1948–49 Α.Ε.Κ.

1949–50 Α.Ε.Κ.

1950–51 Ολυμπιακός

1951–52 Ολυμπιακός

1952–53 Ολυμπιακός

1953–54 Ολυμπιακός

1954–55 Παναθηναϊκός

1955–56 Α.Ε.Κ.

1956–57 Ολυμπιακός

1957–58 Ολυμπιακός

1958–59 Ολυμπιακός

1959–60 Ολυμπιακός

1960–61 Ολυμπιακός

1961–62 Διεκόπη ο τελικός

1962–63 Ολυμπιακός

1963–64 Α.Ε.Κ.

1964–65 Ολυμπιακός

1965–66 Α.Ε.Κ.

1966–67 Παναθηναϊκός

1967–68 Ολυμπιακός

1968–69 Παναθηναϊκός

1969–70 Άρης

1970–71 Ολυμπιακός

1971–72 Π.Α.Ο.Κ.

1972–73 Ολυμπιακός

1973–74 Π.Α.Ο.Κ.

1974–75 Ολυμπιακός

1975–76 Ηρακλής

1976–77 Παναθηναϊκός

1977–78 Α.Ε.Κ.

1978–79 Πανιώνιος

1979–80 Καστοριά

1980–81 Ολυμπιακός

1981–82 Παναθηναϊκός

1982–83 Α.Ε.Κ.

1983–84 Παναθηναϊκός

1984–85 Λάρισα

1985–86 Παναθηναϊκός

1986–87 Ο.Φ.Η.

1987–88 Παναθηναϊκός

1988–89 Παναθηναϊκός

1989–90 Ολυμπιακός

1990–91 Παναθηναϊκός

1991–92 Ολυμπιακός

1992–93 Παναθηναϊκός

1993–94 Παναθηναϊκός

1994–95 Παναθηναϊκός

1995–96 Α.Ε.Κ.

1996–97 Α.Ε.Κ.

1997–98 Πανιώνιος

1998–99 Ολυμπιακός

1999–2000 Α.Ε.Κ.

2000–01 Π.Α.Ο.Κ.

2001–02 Α.Ε.Κ.

2002–03 Π.Α.Ο.Κ.

2003–04 Παναθηναϊκός

2004–05 Ολυμπιακός

2005–06 Ολυμπιακός

2006–07 Λάρισα

2007–08 Ολυμπιακός

2008–09 Ολυμπιακός

2009–10 Παναθηναϊκός

2010–11 Α.Ε.Κ.

2011–12 Ολυμπιακός

2012–13 Ολυμπιακός

2013–14 Παναθηναϊκός

2014–15 Ολυμπιακός

2015–16 Α.Ε.Κ.

2016–17 Π.Α.Ο.Κ.

2017–18 Π.Α.Ο.Κ.

2018–19 Π.Α.Ο.Κ.

2019–20 Ολυμπιακός

2020–21 Π.Α.Ο.Κ.

2021–22 Παναθηναϊκός

2022–23 Α.Ε.Κ.

2023–24 Παναθηναϊκός

2024–25 Ολυμπιακός

2025-26 Ο.Φ.Η.