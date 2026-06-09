Επίσημο: Τέλος από τον πάγκο της Μάλαγα ο Ίμπον Ναβάρο

Την αποχώρηση του Ίμπον Ναβάρο από την τεχνική ηγεσία της Μάλαγα ανακοίνωσε η ομάδα, με την άκρως επιτυχημένη θητεία του 50χρονου να φτάνει στο τέλος της.

Ο Ναβάρο βρισκόνταν στον πάγκο της Μάλαγα από τον Φεβρουάριο του 2022 και σε διάστημα τεσσάρων σεζόν, κατέκτησε δύο Copa Del Rey, δύο BCL και δύο FIBA International Cups.

Η ανακοίνωση της Μάλαγα:

«Η Ουνικάχα ζει το κλείσιμο ενός πολύ σημαντικού κεφαλαίου της ιστορίας της. Ο προπονητής Ίμπον Ναβάρο έκανε χρήση της ρήτρας αποχώρησης που προβλεπόταν στο συμβόλαιο που τον έδενε με τον Σύλλογό μας μέχρι την επόμενη σεζόν.

Ο Ναβάρο έφτασε στην Ουνικάχα τον Φεβρουάριο του 2022, ολοκληρώνοντας μισή σεζόν, μετά την οποία ο Σύλλογος πόνταρε στον Ίμπον ως καθοδηγητή ενός νέου πρότζεκτ για το 2022-23, στο οποίο έγινε μια βαθιά αναδιάρθρωση του ρόστερ. Ήταν μια δουλειά που έβαλε τις βάσεις για μία από τις καλύτερες ομάδες της Ουνικάχα στην ιστορία και η αρχή ενός κύκλου στον οποίο κατακτήθηκαν 7 τίτλοι: 2 Κύπελλα (Copa del Rey), 2 BCL, 2 Διηπειρωτικά Κύπελλα FIBA και 1 Σούπερ Καπ acb.

Από εκείνη τη σεζόν, η Ουνικάχα δεν έλειψε από το ραντεβού της με το Copa del Rey ούτε με το Final Four του BCL, και έπαιξε σε 3 συνεχόμενους ημιτελικούς στα Playoff της Liga Endesa. Η μοναδική απογοήτευση αυτού του κύκλου ήταν αυτή που ζήσαμε φέτος, τερματίζοντας στην ένατη θέση της Liga Endesa και μη μπορώντας να συμμετάσχουμε στις αναμετρήσεις για τον τίτλο του πρωταθλήματος, ένα αποτέλεσμα που δεν πρέπει να αμαυρώσει τίποτα από όσα επιτεύχθηκαν με τον Ίμπον Ναβάρο επικεφαλής του πάγκου μας.

Μάλιστα, ο Ναβάρο, εκτός από τους τίτλους που κρέμονται από την οροφή του Κάρπενα για πάντα, φεύγει από τη Μάλαγα με ένα ρεκόρ στη Liga Endesa. Την σεζόν 2023-24, η Ουνικάχα ήταν πρωταθλήτρια της Κανονικής Διάρκειας της acb, όντας επιπλέον η καλύτερη επίθεση και η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ καμία ομάδα υπό το τρέχον σύστημα της ενιαίας κανονικής διάρκειας (1994-95).

Όσον αφορά τα στατιστικά ως προπονητής του Συλλόγου μας, ο Ίμπον Ναβάρο αποχωρεί ως ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Ουνικάχα, με 180 κερδισμένα παιχνίδια σε 261 αγώνες που καθοδήγησε. Αυτοί οι αριθμοί τον τοποθετούν επίσης ως τον προπονητή με το καλύτερο ποσοστό, έχοντας κερδίσει το 68,97% των παιχνιδιών που διηύθυνε.

Από την Ουνικάχα Μπάσκετ ευχαριστούμε τον Ίμπον Ναβάρο για όλη τη δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ετών, στα οποία ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή του ήταν υποδειγματικά για τον καθένα ξεχωριστά από εμάς που αποτελούμε μέλη του Συλλόγου. Από σήμερα, που Σύλλογος και προπονητής παίρνουμε διαφορετικούς δρόμους, του ευχόμαστε κάθε τύχη τόσο στην καριέρα του όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ευχαριστούμε Ίμπον για όλα όσα έκανες στη Μάλαγα και την Ουνικάχα, όπου πάντα θα σε έχουμε σαν έναν δικό μας άνθρωπο.»