Η Ουνικάχα Μάλαγα ανακοίνωσε τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ

Παίκτης της Ουνικάχα Μάλαγα είναι με κάθε επισημότητα ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ, με τον ισπανικό σύλλογο να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον πολύπειρο σέντερ.

Ο 32χρονος διεθνής παραμένει στην Ισπανία, καθώς μετά το τέλος της θητείας του στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ανδαλουσία, όπου αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η περασμένη αγωνιστική περίοδος δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο έμπειρος ψηλός, καθώς ο χρόνος συμμετοχής του στην Μπαρτσελόνα ήταν περιορισμένος. Με τη φανέλα της καταλανικής ομάδας στη EuroLeague κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,6 πόντους και 3,8 ριμπάουντ σε 13 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα.