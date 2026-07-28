· Βίρτους Μπολόνια

Η Βίρτους Μπολόνια απέκτησε τον Ουέντελ Μουρ Τζούνιορ

Η Βίρτους Μπολόνια γνωστοποίησε την απόκτηση του Ουέντελ Μουρ Τζούνιορ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους.

Η Βίρτους Μπολόνια απέκτησε τον Ουέντελ Μουρ Τζούνιορ
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Η Βίρτους Μπολόνια επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Ουέντελ Μουρ Τζούνιορ. Ο 24χρονος Αμερικανός θα φορέσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τη φανέλα ευρωπαϊκού συλλόγου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του.

Ο Μουρ διαθέτει εμπειρία από το NBA, όπου αγωνίστηκε με τις φανέλες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Σάρλοτ Χόρνετς. Παράλληλα, πέρασε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής στη G-League, αποκτώντας σημαντικό χρόνο συμμετοχής και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την περασμένη σεζόν στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

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