· Ιταλία

«Επιστροφή Μαντσίνι στον πάγκο της Ιταλίας»

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι βρίσκεται μία ανάσα από την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας, σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα.

«Επιστροφή Μαντσίνι στον πάγκο της Ιταλίας»
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Το πολυσυζητημένο θέμα του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας φαίνεται πως οδηγείται σε οριστική λύση, με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να είναι ο εκλεκτός για να αναλάβει εκ νέου την εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Τις προηγούμενες ημέρες, ο Αντρέα Πίρλο εμφανιζόταν ως το φαβορί για τη θέση, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν με απόφαση του προέδρου της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλάγκο, εξαιτίας των επαγγελματικών συνεργασιών του με ρωσικές εταιρείες.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα και την παραίτηση του Πάολο Μαλντίνι από τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Κλαούντιο Ρανιέρι.

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ο Μαντσίνι θα επιστρέψει στον πάγκο της Ιταλίας για δεύτερη φορά, μετά την επιτυχημένη πρώτη θητεία του από το 2018 έως το 2023, διάστημα στο οποίο οδήγησε τη «Σκουάντρα Ατζούρα» στην κατάκτηση του Euro 2020.

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