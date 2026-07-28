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Παναθηναϊκός: «Πρασινίζει» το ΟΑΚΑ για Πάκσι - Πάνω από 20.000 οπαδοί στη ρεβάνς

Μεγάλη αναμένεται η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται με αυξημένο ρυθμό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Πρασινίζει» το ΟΑΚΑ για Πάκσι - Πάνω από 20.000 οπαδοί στη ρεβάνς
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Ιδιαίτερα δυναμική αναμένεται να είναι η παρουσία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάκσι, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Πέμπτη (30/07) την ουγγρική ομάδα στο ΟΑΚΑ, με στόχο να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό τους περισσότερους από 20.000 φιλάθλους.

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Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί συνολικά 22.000 εισιτήρια, αριθμός που περιλαμβάνει και τα περίπου 12.000 εισιτήρια διαρκείας.

Με δεδομένο ότι την περίοδο αυτή της σεζόν συνήθως χρησιμοποιείται περίπου το 60% των εισιτηρίων διαρκείας, αλλά και με βάση τη ζήτηση που εξακολουθεί να υπάρχει, εκτιμάται ότι θα διατεθούν ακόμη 2.000 με 3.000 μεμονωμένα εισιτήρια.

Όλα δείχνουν, έτσι, πως στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου θα βρεθούν περισσότεροι από 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, δημιουργώντας δυνατή ατμόσφαιρα για τη σημαντική αναμέτρηση με την Πάκσι.

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