Παναθηναϊκός: Συνεχίζει στην Καραγκιουμρούκ ο Σιώπης - Η ανακοίνωση

Ο Μανώλης Σιώπης αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από 1,5 χρόνο παρουσίας του στον σύλλογο.

Ο Έλληνας μέσος, όπως διαβάσατε και νωρίτερα, θα συνεχίσει την καριέτα του στην Καραγκιουμρούκ, η οποία αγωνίζεται στη β' κατηγορία της Τουρκίας.

Συνολικά με τους «πράσινους» ο 32χρονος χαφ μέτρησε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.

Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»