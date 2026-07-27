Ο Φάνης Τζανδάρης υπέγραψε στην Athens Kallithea

Σημαντική ενίσχυση για την Athens Kallithea, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Φάνη Τζανδάρρη.

Ο 33χρονος μέσος μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Αστέρα Τρίπολης βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Πανιώνιο, Λαμία και εσχάτως στους Αρκάδες.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μέσου Φάνη Τζανδάρη, 33 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Τζανδάρης, έμπειρος ποδοσφαιριστής της Super League, έχει συμπληρώσει 201 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία με τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Πανιωνίου, Παναθηναϊκού, Λαμίας και Αστέρα Τρίπολης.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, αναδείχθηκε από την ακαδημία του ΠΑΟΚ και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 20 ετών, τον Σεπτέμβριο 2013. Την επόμενη σεζόν καθιερώθηκε στον σύλλογο, καταγράφοντας 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων έξι εμφανίσεις και ένα γκολ στο UEFA Europa League.

Οι εμφανίσεις του τού χάρισαν μεταγραφή στον Ολυμπιακό τον Ιούλιο 2015. Έπειτα από δύο σεζόν ως δανεικός στον Πανιώνιο και στη σλοβενική Koper, μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο 2017, όπου αγωνίστηκε σε 29 αγώνες με τη φανέλα των «Πρασίνων» μέσα σε δυόμισι σεζόν.

Μετά από ένα εξάμηνο στη Spartak Trnava της Σλοβακίας, ο Τζανδάρης επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Λαμίας, όπου εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Σε τέσσερις σεζόν στη Super League κατέγραψε συνολικά 123 συμμετοχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της 6ης θέσης τη σεζόν 2023/24.

Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης, μετρώντας συνολικά 46 συμμετοχές.

Καλωσήρθες, Φάνη».