Βόλος: Δικός του ο Πιέρ-Γκάμπριελ

Την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ Ροναέλ Πιέρ-Γκάμπριελ ανακοίνωσε ο ΝΠΣ Βόλος.

Βόλος: Δικός του ο Πιέρ-Γκάμπριελ
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Στον Βόλο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Ροναέλ Πιέρ-Γκάμπριελ, με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου δεξιού οπισθοφύλακα.

Αφότου υπέγραψε το συμβόλαιό του, ο 27χρονος ταξίδεψε με προορισμό την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, παρέα με τους συμπαίκτες του.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ronaël Pierre-Gabriel.

Ο Ronaël Pierre-Gabriel αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία αναχώρησε για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή και να ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο Ronaël Pierre-Gabriel τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ όπου κατέγραψε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα σπουδαίων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως των Ναντ, Μάιντς, Εσπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρεστ, Μονακό, Σεντ Ετιέν.

Παράλληλα ο Ronaël Pierre-Gabriel έχει υπάρξει διεθνής σε όλες τις «μικρές» ομάδες της Γαλλίας (Κ-21, Κ-19, Κ-18).

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ronaël Pierre-Gabriel στην οικογένεια της».

https://www.instagram.com/p/DbTFuIcMJTn/
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