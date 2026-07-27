Έσκασε η «βόμβα»: Έκλεισε στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας!

Σπουδαία μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα! Το 18χρονο διαμάντι του Ελληνικού ποδοσφαίρου ετοιμάζει βαλίτσες για Γερμανία και Βεστφαλία, με τη Ντόρτμουντ να δίνει τα χέρια με τη Γκενκ για την μεταγραφή του νεαρού εξτρέμ.

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν του ανταγωνισμού, αποσπώντας την υπογραφή του Καρέτσα για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Η Ντόρμουντ ήθελε διακαώς να εντάξει τον Καρέτσα στο ρόστερ της, έχοντας καταθέσει τέσσερις προτάσεις προς την πλευρά της Γκενκ στη διάρκεια του καλοκαιριού. Εν τέλει, η «χρυσή» τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές βρέθηκε, με τον αθλητικό διευθυντή του γερμανικού συλλόγου, Όλε Μπουκ να πηγαίνει αυτοπροσώπως στο Βέλγιο για να κλείσει τη συμφωνία.

Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, με τον Καρέτσα να γίνεται η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ.

Την περίπτωσή του παρακολουθούσε επίσης η Μίλαν, που ωστόσο δεν κατέθεσε ποτέ επίσημη πρόταση για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες του.

Την περσινή σεζόν ο Καρέτσας κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές με τη Γκενκ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό τρία γκολ και 14 ασίστ. Με την Εθνική Ελλάδας έχει αγωνιστεί 10 φορές, σκοράροντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.