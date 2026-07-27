Αυτό είναι το «χρυσό» deal της Ντόρτμουντ με την Γκενκ για τον Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι πολύ κοντά στο επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του, καθώς η μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ο 19χρονος διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των Βεστφαλών, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Η γερμανική ομάδα επένδυσε σημαντικά στην απόκτηση του νεαρού άσου, επιβεβαιώνοντας την πίστη της στις δυνατότητές του. Όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, η Ντόρτμουντ θα καταβάλει στη Γκενκ το ποσό των 33 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων προβλέπεται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και ποσοστό μεταπώλησης υπέρ της Γκενκ. Με αυτόν τον τρόπο, ο βελγικός σύλλογος διατηρεί τη δυνατότητα να αποκομίσει επιπλέον σημαντικά οικονομικά οφέλη σε περίπτωση μελλοντικής μετακίνησης του Καρέτσα.

Η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Ντόρτμουντ γράφει ιστορία για τη Γκενκ, καθώς το ποσό των 33 εκατ. ευρώ την καθιστά τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του βελγικού συλλόγου.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η μεταγραφή του Τόλου Αροκοντάρε, με τον Καρέτσα να ανεβάζει πλέον τον πήχη και να αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική συμφωνία που έχει πετύχει η Γκενκ από πώληση ποδοσφαιριστή.

Η επιμονή της Ντόρτμουντ για τον Έλληνα άσο

Η Ντόρτμουντ είχε ξεχωρίσει εδώ και αρκετό καιρό την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξή του και τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Γκενκ.

Οι Βεστφαλοί φέρεται να είχαν πειστεί από νωρίς για το ταλέντο και την προοπτική του 19χρονου μεσοεπιθετικού και επέμειναν στην απόκτησή του, καταφέρνοντας τελικά να ολοκληρώσουν ένα deal που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της γερμανικής ομάδας σε νεαρό ποδοσφαιριστή.

Πλέον, ο Καρέτσας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τη μετακίνησή του στη Ντόρτμουντ να αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία.