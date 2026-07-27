Το «ποίημα» του Λόπες Καμπράλ κορυφαίο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (vid)

Το εκπληκτικό τέρμα που σημείωσε ο Σίντνι Λόπες Καμπράλ για το Πράσινο Ακρωτήρι απέναντι στην Αργεντινή αναδείχθηκε ως το κορυφαίο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα η FIFA.

Ο Λόπες Καμπράλ, αφού απέφυγε την πίεση του Αλέξις Μακ Άλιστερ, εξαπέλυσε ένα αριστουργηματικό σουτ στέλνοντας την μπάλα στο «παράθυρο» της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Με αυτό το γκολ ισοφάρισε σε 2-2 στη διάρκεια ενός συγκλονιστικού αγώνα στην παράταση στο Μαϊάμι, προτού η Αργεντινή κάμψει τελικά την αντίσταση της ομάδας του και φτάσει στη νίκη.

Με τη διάκριση αυτή, ο ποδοσφαιριστής προσθέτει το όνομά του σε μια λαμπερή λίστα προηγούμενων νικητών του βραβείου, δίπλα στους Μάξι Ροντρίγκες, Ντιέγκο Φορλάν, Χάμες Ροντρίγκες, Μπένζαμιν Παβάρ και Ριτσάρλισον.

Περιγράφοντας τις στιγμές πριν και μετά το γκολ, ο διεθνής άσος ανέφερε:

«Μόλις προσπέρασα τον αντίπαλό μου, είδα τον χώρο και σκέφτηκα "ας δοκιμάσω". Σουτάρω καλά και με τα δύο πόδια. Στόχευσα στην πάνω γωνία και βρήκα την μπάλα γεμάτα. Όταν την είδα να κατευθύνεται εκεί, είπα μέσα μου "τι έκανα μόλις τώρα;". Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είδα τους συμπαίκτες μου να ουρλιάζουν με τα χέρια στο κεφάλι. Άρχισα να τρέχω εκτός εαυτού. Όλοι ονειρεύονται απλώς να σκοράρουν σε ένα Μουντιάλ, αλλά το να το πετυχαίνεις έτσι, σε μια τέτοια σκηνή απέναντι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, ήταν εκπληκτικό».

Δείτε το γκολ: