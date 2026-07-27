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ΠΑΟΚ: Ομιλία Μάτος στους ποδοσφαιριστές πριν από τη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου

Σαφές μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έστειλε ο Λέο Μάτος.

ΠΑΟΚ: Ομιλία Μάτος στους ποδοσφαιριστές πριν από τη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου
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Το δικό του μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έστειλε ο Λέο Μάτος, στο περιθώριο της προπόνησης του «Δικεφάλου» τη Δευτέρα (27/7), μετά τη σημαντική εμφάνιση της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου.

Ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασαν οι «ασπρόμαυροι» στην αναμέτρηση, ωστόσο φρόντισε παράλληλα να κρατήσει χαμηλούς τόνους ενόψει της ρεβάνς.

Ο Βραζιλιάνος παράγοντας ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην επηρεαστούν από το θετικό αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και να παραμείνουν απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο τους.

Ο Λέο Μάτος τόνισε πως η ομάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη ρεβάνς με τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση, υπογραμμίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ οφείλει να μπαίνει σε κάθε παιχνίδι με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αγωνιστικής προσήλωσης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως κανείς δεν πρέπει να υποτιμά τον αντίπαλο ή να θεωρεί πως η πρόκριση έχει κριθεί, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές να παραμείνουν σε εγρήγορση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο αθλητικός διευθυντής του «Δικεφάλου» στάθηκε επίσης στη δυναμική που διαθέτει η φετινή ομάδα, σημειώνοντας πως υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Ο Λέο Μάτος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη συνολική παρουσία του ΠΑΟΚ, αλλά παράλληλα έστειλε το μήνυμα πως η ομάδα μπορεί να παρουσιάσει ακόμη καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια της σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πως ο «Δικέφαλος» διαθέτει μεγάλη δυναμική και έχει τις δυνατότητες να το αποδείξει μέσα στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

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