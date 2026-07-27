«Ζήτησε νέο ραντεβού με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ο Στάνιτς»

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, ο 24χρονος μέσος δεν έχει εγκαταλείψει την προοπτική να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός πως οι προηγούμενες επαφές των δύο πλευρών οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.

Η μεταγραφή του Στάνιτς στους «ερυθρόλευκους» παρουσιαζόταν πριν από λίγες εβδομάδες ως ιδιαίτερα πιθανή, ωστόσο η συμφωνία δεν προχώρησε.

Ως αποτέλεσμα, ο διεθνής Σέρβος χαφ παραμένει στη Λουντογκόρετς και συνεχίζει κανονικά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη βουλγαρική ομάδα.

Οι απαιτήσεις και η συμφωνία που δεν ολοκληρώθηκε

Όπως αναφέρουν τα σερβικά Μέσα, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λουντογκόρετς διήρκεσαν για αρκετό χρονικό διάστημα, με τον βουλγαρικό σύλλογο να αξιώνει συνολικά 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Οι δύο ομάδες φέρεται, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, να είχαν καταλήξει σε συμφωνία, με το ποσό της μεταγραφής να διαμορφώνεται στα 8 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα να προβλέπονται μέσω μπόνους επίτευξης στόχων.

Όλα έδειχναν πως η υπόθεση βρισκόταν πλέον στην τελική ευθεία και πως απέμεναν ουσιαστικά οι υπογραφές για την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε όταν προέκυψε διαφωνία σχετικά με τους προσωπικούς όρους του Στάνιτς.

Η διαφωνία για το συμβόλαιο του Στάνιτς

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στη Σερβία, ο Πέταρ Στάνιτς είχε συμφωνήσει αρχικά με τον Ολυμπιακό για ετήσιες απολαβές ύψους 700.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, όμως, ο εκπρόσωπός του, Ντούσαν Μπέλιτς, φέρεται να ζήτησε σημαντική αύξηση στις αποδοχές του ποδοσφαιριστή, ενώ παράλληλα φέρεται να απαίτησε και προμήθεια ύψους 600.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις φαίνεται πως προκάλεσαν την αντίδραση των Πειραιωτών, οι οποίοι αποφάσισαν να διακόψουν τις διαπραγματεύσεις και να μην προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής με τα νέα δεδομένα.

Ο Στάνιτς θέλει να ανοίξει ξανά η συζήτηση με τον Ολυμπιακό

Παρά το «ναυάγιο» στις επαφές, το ενδιαφέρον του ίδιου του ποδοσφαιριστή για τον Ολυμπιακό φαίνεται πως παραμένει ζωντανό.

Όπως υποστηρίζουν τα σερβικά δημοσιεύματα, ο Στάνιτς φέρεται να επικοινώνησε ο ίδιος με ανθρώπους της πειραϊκής ομάδας, εκφράζοντας την επιθυμία του να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση.

Στόχος του 24χρονου χαφ φέρεται να είναι να ανοίξει ξανά ο δρόμος για τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και να ανατραπούν τα δεδομένα που οδήγησαν στην προηγούμενη διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Στο προσκήνιο και ο Εουστάκιο για τον Ολυμπιακό

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως εξετάζει και άλλες επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Τα σερβικά Μέσα κάνουν αναφορά στο ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, με τον Καναδό διεθνή να αγωνίζεται σε παρόμοια θέση με τον Στάνιτς.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να δείχνει πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τον άξονα, χωρίς ωστόσο η υπόθεση του Στάνιτς να θεωρείται απαραίτητα οριστικά κλεισμένη.